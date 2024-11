100.000 neue Bäume und schlaflose Nächte

Die Gründe für die Entscheidung? „Ich liebe Wien, aber ich mache mir Sorgen. Genau so wie viele andere Wiener auch, die deshalb in der Nacht sogar aufwachen“, so Pühringer. Schuld daran wären die Teuerung, hohe Mieten, Wohnungsnot und die Gesundheits- und Klimakrise. Probleme gebe es auch in den Bereichen Wohnen, Klima oder Verkehr. Im Bildungsbereich ortet sie gar ein „Systemversagen“. Der Dauerbrenner Migration wird von der einstigen Polit-Quereinsteigerin erst ganz zum Schluss erwähnt.