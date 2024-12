Was Putin mit den Erfolgen der FPÖ zu tun hat

Am Balkan spielt Russland seine Propaganda über emotionale Themen wie die gemeinsame orthodoxe Religion und die kyrillische Schrift. „Der Einfluss im Osten und in Bulgarien überrascht nicht, aber es ist erschreckend, wie stark er auch in Deutschland und Frankreich ist. Das macht mir richtig Angst. Der Westen versteht und erkennt den russischen Einfluss nicht, der Erfolg der FPÖ hat natürlich auch damit zu tun“, so Milkov.