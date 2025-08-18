Migranten sind seltener im Spital als Österreicher

Nordmazedonier, Kroaten und Serben kaum im Spital

Bei den Männern liegen die Österreicher vor Slowaken und Italienern, am seltensten im Spital sind laut der Analyse Nordmazedonier, Kroaten und Serben. Bei den Frauen führen, wenn man Schwangerschaftsaufenthalte nicht berücksichtigt, Deutsche vor Syrerinnen und Österreicherinnen, am geringsten ist die Hospitalisierungsrate bei Russinnen, Nordmazedonierinnen und Serbinnen. Diese Rate gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person einer bestimmten Staatsangehörigkeit innerhalb eines Jahres im Spital landet.