Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vergiftetes Klima

Stressfalle Arbeitsplatz: Wenn Mobbing krank macht

Burgenland
18.08.2025 09:00
Mobbing durch Kollegen im Job (Symbolbild)
Mobbing durch Kollegen im Job (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com - Prostock-studio)

Ein vergiftetes Klima am Arbeitsplatz bringt für Betroffene oft schwere Folgen mit sich, wie der Fall einer Nordburgenländerin belegt. Hilfe gab es schließlich von der Arbeiterkammer.

0 Kommentare

Fast 20 Jahre lang arbeitete Maria T. in einem Büro, war geschätzt im Team und rundum zufrieden mit dem Job. Nach einer betrieblichen Umstrukturierung wechselte das Team, ihr Aufgabengebiet wurde zerpflückt und auf andere Personen aufgeteilt. Was folgte, war ein schleichender Absturz.

Es gab weder konstruktive Kommunikation, noch einen zwischenmenschlichen Austausch unter den Mitarbeitern. Das Arbeitsklima war vergiftet. Maria T. fühlte sich ausgeschlossen, überfordert – und wurde krank. Ihre direkte Vorgesetzte ließ keine Gespräche zu und es gab keinen Betriebsrat, der hätte helfen können. Schließlich sah Maria T. keinen anderen Ausweg mehr und verließ das Unternehmen.

Zitat Icon

Besonders gefährlich ist es, wenn Firmen Mobbing tolerieren, nichts dagegen tun und sogar Schikane oder Ausgrenzung dulden.

AK-Expertin Brigitte Ohr-Kapral

Bild: AK Burgenland

Unternehmen haben eine Fürsorgepflicht
Wenn es zu Mobbing oder schweren Konflikten durch Kollegen oder Vorgesetzte kommt, hat der Arbeitgeber eine gesetzliche „Fürsorgepflicht“. Führungskräfte sind verantwortlich dafür, Probleme im Team frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen dagegenzusetzen. AK-Expertin Brigitte Ohr-Kapral: „Mobbing passiert nicht an einem Tag, es ist ein längerer Prozess.“ Besonders gefährlich werde es, wenn Betriebe dies tolerieren, nichts dagegen unternehmen und sogar Schikane oder Ausgrenzung dulden.

In Österreich gibt es – außer im Beamtendienstrecht – keine gesetzliche Definition von Mobbing. Es gibt aber bestimmte Merkmale, wie konfliktbelastende bzw. feindliche Kommunikation, regelmäßige Angriffe über längere Zeit oder dauernde deutliche Unterlegenheit der betroffenen Person. Brauchen Arbeitnehmer Hilfe, können sie sich an Betriebsräte, Führungskräfte, Arbeiterkammer und Gewerkschaften wenden. Betroffenen wird empfohlen, ein Mobbing-Tagebuch zu führen. Zudem gibt es eine Checkliste mit häufigen Anzeichen, um die Situation einschätzen zu können.

Neustart nach Erkrankung
Für Maria T. ist die Geschichte noch vergleichsweise gut ausgegangen. Die AK verhalf ihr zu Rehabilitationsgeld aufgrund ihrer Erkrankung und beschritt mit ihr den Weg zu Gericht. Arbeitsrechtlich wollte sie nicht gegen die Firma vorgehen. Nach Ablauf des Rehabilitationsgeldanspruches machte sie eine Ausbildung im Sozialbereich, die Büroarbeit ließ sie hinter sich

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
14° / 26°
Symbol heiter
Güssing
14° / 27°
Symbol heiter
Mattersburg
15° / 26°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
15° / 27°
Symbol heiter
Oberpullendorf
15° / 26°
Symbol heiter

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
192.407 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
138.416 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Adabei Österreich
Kratkys stiller Abschied rührt Fans zu Tränen
124.673 mal gelesen
Mit leisen Worten ging er – „Dann schleich ma uns halt.“ Robert Kratkys schneller Abschied vom ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2009 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1965 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1593 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Burgenland
Schonende Eingriffe
OP-Roboter setzt Meilenstein in der HNO-Chirurgie
Unkraut-Bekämpfung
Ragweed-Entfernung: „Die Bauern sind verunsichert“
Tradition lebt auf
„Eisenstadt-Dirndl“ für Weinbotschafterinnen
Ein-Personen-Stück
Gottesmann schlüpft in die Rolle des „Judas“
Neue Unternehmen
Gründerzahlen bleiben weiter auf hohem Niveau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf