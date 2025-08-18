Stressfalle Arbeitsplatz: Wenn Mobbing krank macht

Unternehmen haben eine Fürsorgepflicht

Wenn es zu Mobbing oder schweren Konflikten durch Kollegen oder Vorgesetzte kommt, hat der Arbeitgeber eine gesetzliche „Fürsorgepflicht“. Führungskräfte sind verantwortlich dafür, Probleme im Team frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen dagegenzusetzen. AK-Expertin Brigitte Ohr-Kapral: „Mobbing passiert nicht an einem Tag, es ist ein längerer Prozess.“ Besonders gefährlich werde es, wenn Betriebe dies tolerieren, nichts dagegen unternehmen und sogar Schikane oder Ausgrenzung dulden.