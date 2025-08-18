Heimische Rinderbranche unter Druck von US-Konzern

Warnung vor Übernahme

„Das Ziel eines solchen Konzerns ist nicht, den heimischen Markt zu ergänzen, sondern ihn vollständig zu übernehmen“, warnt etwa Arthur Kroissmayr, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender der AGES und selbst Rinderbauer. Aus seiner Sicht liegt die Gefahr darin, dass internationale Lebensmittelkonzerne zunächst die bestehende Lieferkette – vom Landwirt über Viehhändler und Schlachter bis hin zum Handel – einbinden, dann stören und am Ende vollständig ersetzen. Mit entsprechenden Auswirkungen auf Preise und die heimische Branche. Nun sei die Politik für ein entschiedenes Gegensteuern gefordert