Wer war so durstig?

Polizei fand in Maisfeld 300 leere Bierkisten

Oberösterreich
18.08.2025 08:00
Der „Schatz“ im Maisfeld
Der „Schatz“ im Maisfeld(Bild: Polizei Passau)

Ein merkwürdiger „Kriminalfall“ beschäftigt die Polizei im benachbarten Bayern: Statt ein Bett im Kornfeld fanden die Beamten 300 leere Bierkisten in einem Maisfeld. Entweder war hier jemand sehr durstig – oder ein Dieb versteckte im Kukuruz seine Beute.

Am Freitag wurde bei der Polizei Passau gemeldet, dass sich im Bereich Witzmannsberg ein unbekannter Mann in einem Maisfeld herumtreibe. Als die Beamten vor Ort eintrafen, entdeckten sie einen kleinen „Schatz“ im Maisfeld. Inmitten des Feldes waren mehr als 300 Kästen Leergut verschiedener Brauereien im Gesamtwert von ca. 1000 Euro gelagert.

Extra ausgemäht
Der Täter hatte eigens eine größere Fläche ausgemäht, um das mutmaßliche Diebesgut im Schutz des hochstehenden Maises zu verbergen.

