Polizei fand in Maisfeld 300 leere Bierkisten

Am Freitag wurde bei der Polizei Passau gemeldet, dass sich im Bereich Witzmannsberg ein unbekannter Mann in einem Maisfeld herumtreibe. Als die Beamten vor Ort eintrafen, entdeckten sie einen kleinen „Schatz“ im Maisfeld. Inmitten des Feldes waren mehr als 300 Kästen Leergut verschiedener Brauereien im Gesamtwert von ca. 1000 Euro gelagert.