TikTokerin „alterte“ während Schwangerschaft

Ich bin nicht perfekt, bin keine Barbiepuppe“

„Ich habe neun Monate Chaos überstanden, habe mehr geweint, als ich zugeben möchte und bin jetzt offiziell jemandes Mutter ... Die Heilung schreitet voran“, so die junge Frau Anfang August auf ihrem TikTok-Kanal.

Ja, sie habe Aknenarben, ja, ihre Haut sei nicht makellos – sie sei aber auch keine Barbiepuppe, betont sie auf Instagram. Und macht mit dieser Selbstliebe-Message wieder erneut Tausenden Frauen Mut ...