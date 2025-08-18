„Schock“ als Mutmacher
TikTokerin „alterte“ während Schwangerschaft
Die malaysische TikTokerin ayyitslala war mit ihrem zweiten Kind schwanger, als sich ihr Körper nach und nach stark veränderte. Doch anders als andere Frauen, die während der Schwangerschaft an Gewichtszunahme, geschwollenen Beinen etc. leiden, veränderte sich hauptsächlich Farahs Gesicht. Es war rot, aufgedunsen, Pusteln zeigten sich. Farah schien um Jahre gealtert.
Ein mutiger Schritt: In einer Social-Media-Welt, in der jeder Influencer scheinbar makellos und gar perfekt erscheint, zeigte sich Farah aka ayyitslala authentisch und ungefiltert – und das in ihren schwersten Stunden.
Sie dokumentierte die durch ihre Schwangerschaft verursachten Hautveränderungen, darunter schwere Akne, entzündete Pusteln und Schwellungen im Gesicht.
Sehen Sie hier einen von Farahs Beiträgen:
@ayyitslala
Survived 9 months of chaos, cried over my face more than I’d like to admit, and now I’m officially someone’s mom 😭✨ Healing in progress…♬ The Winner Is... Version - DeVotchKa
Zuerst habe sie sich „versteckt“, heißt es, Filter und Fotoretusche angewendet, um weiter Inhalte posten zu können. Dann habe sie sich entschieden, anderen Frauen Mut zu machen, die in ihrer Schwangerschaft ebenfalls hormonelle Veränderungen durchmachen.
Ich habe neun Monate Chaos überstanden, habe mehr geweint, als ich zugeben möchte und bin jetzt offiziell jemandes Mutter ... Die Heilung schreitet voran.
ayyitslalas
In sozialen Netzwerken wird sie für ihre Courage gefeiert, mit Mitgefühl überschüttet. Nun, da sie ihr Baby auf die Welt gebracht hat, reguliert sich ihr Hormonhaushalt wieder. Mithilfe von Behandlungen wie Lasertherapie gingen die Schwellungen deutlich zurück.
Ich bin nicht perfekt, bin keine Barbiepuppe“
„Ich habe neun Monate Chaos überstanden, habe mehr geweint, als ich zugeben möchte und bin jetzt offiziell jemandes Mutter ... Die Heilung schreitet voran“, so die junge Frau Anfang August auf ihrem TikTok-Kanal.
Ja, sie habe Aknenarben, ja, ihre Haut sei nicht makellos – sie sei aber auch keine Barbiepuppe, betont sie auf Instagram. Und macht mit dieser Selbstliebe-Message wieder erneut Tausenden Frauen Mut ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.