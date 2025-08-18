Scooterfahrerin rammt Kind (7) – und fährt weiter!

Unfassbare Szenen spielten sich am Sonntagabend in Serfaus im Tiroler Bezirk Landeck ab: Eine unbekannte E-Scooter-Fahrerin kollidierte mit einem Mädchen, woraufhin die Siebenjährige auf den Boden geschleudert und verletzt wurde. Die Unbekannte hingegen blieb kurz stehen, hob ihre Tasche auf und fuhr einfach weiter. Die Polizei fahndet jetzt nach der Frau.