Scooterfahrerin rammt Kind (7) – und fährt weiter!

Unfassbare Szenen spielten sich am Sonntagabend in Serfaus im Tiroler Bezirk Landeck ab: Eine unbekannte E-Scooter-Fahrerin kollidierte mit einem Mädchen, woraufhin die Siebenjährige auf den Boden geschleudert und verletzt wurde. Die Unbekannte hingegen blieb kurz stehen, hob ihre Tasche auf und fuhr einfach weiter. Die Polizei fahndet jetzt nach der Frau.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 20 Uhr. Das siebenjährige Mädchen aus Deutschland war gemeinsam mit den Eltern zu Fuß auf der Unteren Dorfstraße in Serfaus in Richtung Dorfbahnstraße unterwegs, als es laut Polizei auf Höhe der Hausnummer 35 krachte.
Die Frau blieb kurz stehen, hob verlorene Gegenstände vom Boden auf und setzte ihre Fahrt sofort wieder fort.
Die Polizei
Mädchen mit Rettung ins Spital
„Eine aus der Gegenrichtung kommende E-Scooter-Fahrerin kollidierte mit dem Kind, wodurch dieses zu Boden geschleudert wurde. Die Frau blieb kurz stehen, hob verlorene Gegenstände vom Boden auf und setzte ihre Fahrt sofort wieder fort“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Das verletzte Mädchen wurde nach erfolgter Erstversorgung am Unfallort mit der alarmierten Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
Fahndung nach flüchtiger Frau
Die flüchtige E-Scooter-Fahrerin ist in etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Sie hat laut Polizei blonde Haare, sprach gebrochenes Deutsch und trug einen weiß-roten Jutebeutel bei sich, der bei der Kollision zu Boden fiel.
Die Unfallverursacherin bzw. mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Ried im Oberinntal unter der Telefonnummer 059 133-7147 zu melden.
