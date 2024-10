Sacharowa beantwortete zudem eine Frage der auf Kreml-Linie befindlichen Zeitung „Iswestija“ zu Angriffen, Überprüfungen und Gerichtsverfahren gegen die „Ultrarechte“ in Österreich, die Alternative für Deutschland sowie die Partei von Marine Le Pen in Frankreich. Dies habe damit zu tun, dass der Wille der Bürger in westlichen Staaten aus einer Reihe von Gründen nicht in vollem Ausmaß realisiert werden könnte, dozierte sie.