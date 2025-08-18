Corona-Entlassungen: Millionenstrafe für Qantas

32,58 Millionen für Gewerkschaft

Von der Geldstrafe sollen dem Urteil zufolge 32,58 Millionen Dollar an die Gewerkschaft fließen. Die Entscheidung ergeht rund neun Monate, nachdem sich Qantas und die Gewerkschaft bereits auf eine Entschädigungszahlung in Höhe von 78,19 Millionen Dollar für entlassene Mitarbeiter geeinigt hatten.