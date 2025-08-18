Jubel geht schief! Rennfahrer muss ins Krankenhaus

Autsch, das tut ja schon beim Hinsehen weh! Für Connor Zillisch endete das NASCAR-Rennen in Watkins zwar mit dem Sieg, allerdings ging es für den US-Amerikaner nicht aufs Podest, sondern ins Spital. Beim Jubeln hatte es der Motorsportler etwas übertrieben und war mit dem Kopf auf den Asphalt gestürzt.
Videos auf X und Co. zeigen den frenetisch jubelnden Zilisch, der sich aus der Tür seines Wagens klemmt und die Hände in die Höhe reißt. Dabei verliert der 19-Jährige jedoch das Gleichgewicht und geht ungebremst mit dem Kopf voran zu Boden, wo er bewusstlos liegen bleibt.
Schlüsselbein gebrochen
Aus dem Krankenhaus gab Zilisch später Entwarnung. „Zum Glück sind die CT-Scans meines Kopfes klar und meine einzige Verletzung ist ein gebrochenes Schlüsselbein“, schrieb der Unglücksrabe auf seinem Instagram-Profil.
Bleibt Zillisch zu raten, den nächsten Sieg etwas gesitteter zu zelebrieren ...
Kommentare
