Jubel geht schief! Rennfahrer muss ins Krankenhaus

Autsch, das tut ja schon beim Hinsehen weh! Für Connor Zillisch endete das NASCAR-Rennen in Watkins zwar mit dem Sieg, allerdings ging es für den US-Amerikaner nicht aufs Podest, sondern ins Spital. Beim Jubeln hatte es der Motorsportler etwas übertrieben und war mit dem Kopf auf den Asphalt gestürzt.