„Tauwetter“ mit Italien in der Transit-Debatte?

Slot-System als angestrebte Lösung

Gleichzeitig machte Mattle klar, dass man der bisherigen Tiroler Linie treu bleibe: Mit dem von Tirol, Bayern und Südtirol politisch paktierten Lkw-„Slot-System“ mit buchbaren Fahrten auf der Brennerstrecke solle der „Verkehr entzerrt“ und Staus vermieden werden. „Von diesem intelligenten Verkehrsmanagementsystem wollen wir auch Italien und Deutschland überzeugen, um eine Alternative zur bestehenden Blockabfertigung zu bieten“, so Mattle. Für ein solches „Slot-System“ braucht es jedoch die Zustimmung der Nationalstaaten bzw. einen Staatsvertrag.