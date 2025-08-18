Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoffen auf neue Regeln

„Tauwetter“ mit Italien in der Transit-Debatte?

Tirol
18.08.2025 08:05
LH Anton Mattle will die Tiroler Linie mit Beschränkungen vorerst durchziehen.
LH Anton Mattle will die Tiroler Linie mit Beschränkungen vorerst durchziehen.(Bild: Christof Birbaumer)

Kleine Hoffnung im Dauerbrenner Transit: Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) hatte zuletzt ein wenig Tauwetter signalisiert. Man könne über „Transitregelungen“ verhandeln. Zunächst gibt es aber noch eine brisante rechtliche Entscheidung.

0 Kommentare

Salvini hatte angedeutet, ohne Vorbedingungen über „Transitregelungen“ für die Zeit nach der Entscheidung über die Transitklage seines Landes gegen Österreich verhandeln zu wollen.

Tirols LH Anton Mattle nahm den Ball nun wohlwollend auf: „Ich sehe es positiv, wenn die Gesprächsbereitschaft in Italien wieder steigt“, erklärte er auf APA-Anfrage.

Zitat Icon

Vom intelligenten Verkehrsmanagementsystem wollen wir auch Italien und Deutschland überzeugen, um eine Alternative zur bestehenden Blockabfertigung zu bieten.

LH Anton Mattle

Slot-System als angestrebte Lösung
Gleichzeitig machte Mattle klar, dass man der bisherigen Tiroler Linie treu bleibe: Mit dem von Tirol, Bayern und Südtirol politisch paktierten Lkw-„Slot-System“ mit buchbaren Fahrten auf der Brennerstrecke solle der „Verkehr entzerrt“ und Staus vermieden werden. „Von diesem intelligenten Verkehrsmanagementsystem wollen wir auch Italien und Deutschland überzeugen, um eine Alternative zur bestehenden Blockabfertigung zu bieten“, so Mattle. Für ein solches „Slot-System“ braucht es jedoch die Zustimmung der Nationalstaaten bzw. einen Staatsvertrag.

Lesen Sie auch:
Millionen von Lkw donnern Jahr für Jahr über den Brenner.
Stocker in Rom
Kanzler: „Belastungsgrenze am Brenner erreicht!“
15.07.2025
Kommission am Zug
Italiens Transitklage gegen Tirol liegt nun bei EU
15.02.2024
Keine Obergrenze mehr
Tiroler Transit-Drama: Slot-System als „Einileger“
25.06.2024
Einigkeit im Landtag
Transit: EU soll sich an Tirol Zähne ausbeißen
20.03.2025

Festhalten an Maßnahmen und Fahrverboten
Einmal mehr betonte der Landeschef, dass man an den „Notmaßnahmen“ und Lkw-Fahrverbote gegen den überbordenden Transitverkehr, die Salvini loswerden will, festhalte. Es brauche diese, „um die Bevölkerung vor dem enormen Transitverkehr zu schützen“, so Mattle: „Diese Maßnahmen müssen so lange bestehen bleiben, solange die Belastungsgrenze für Mensch, Natur und Infrastruktur überschritten wird.“

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
192.037 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
136.452 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
134.905 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2007 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1954 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf