350 Millionen Euro!

Historisches Rekord-Angebot für Kylian Mbappe

Fußball International
18.08.2025 08:34
Real-Superstar Kylian Mbappe
Real-Superstar Kylian Mbappe(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Dass es tatsächlich zur Unterschrift kommt, ist eher unwahrscheinlich, das Angebot allein dürfte die Fans von Kylian Mbappe wohl dennoch die Ohren spitzen lassen. Die Saudi Professional League soll bereit sein, 235 Millionen Euro an Real Madrid zu überweisen, um den Franzosen in die Wüste zu holen. 

Sollten sich die Parteien tatsächlich einigen können, würde der Transfer in die Geschichtsbücher eingehen. Noch nie wurde für einen Fußballer so viel Geld bezahlt, den bisherigen Rekord hält Neymar mit seinem Wechsel von Barcelona zu Paris Saint-Germain im Jahr 2017. 222 Millionen Euro legten die französischen Hauptstädter damals für den brasilianischen Edel-Dribbler auf den Tisch.

Spiel drohte Abbruch
Nach Mega-Tackle: Mbappe belohnt Fan mit Selfie
12.08.2025

Allzu große Hoffnungen werden sich die Saudis jedoch nicht machen dürfen. Mbappe fühlt sich in Madrid wohl und auch Real-Präsident Florentino Perez habe bereits klargestellt, dass der Stürmer aktuell unverkäuflich sei, wie „Defensa Central“ berichtet.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Kylian Mbappé
Real Madrid
