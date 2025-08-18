Historisches Rekord-Angebot für Kylian Mbappe

Sollten sich die Parteien tatsächlich einigen können, würde der Transfer in die Geschichtsbücher eingehen. Noch nie wurde für einen Fußballer so viel Geld bezahlt, den bisherigen Rekord hält Neymar mit seinem Wechsel von Barcelona zu Paris Saint-Germain im Jahr 2017. 222 Millionen Euro legten die französischen Hauptstädter damals für den brasilianischen Edel-Dribbler auf den Tisch.