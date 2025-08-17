Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump

Bei den Beratungen mit Trump soll es unter anderem um Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine gehen. Auch die Aufrechterhaltung des Sanktionsdrucks auf Russland sei Teil der Gespräche. „Die Reise dient dem Informationsaustausch mit US-Präsident Trump nach dessen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska“, hieß es in Berlin. Deutschland unterstreiche das Ziel eines Friedensschlusses in der Ukraine.