Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europa mit dabei!

Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump

Außenpolitik
17.08.2025 12:59
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten Wolodymyr Selenskyj(Bild: AP)

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) werden am Montag in Washington an einem Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teilnehmen. 

0 Kommentare

Auch weitere europäische Staats- und Regierungschefs sind dabei, wie von der Leyen auf X mitteilte. Darunter Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, wie der Élysée-Palast mitteilte. Auch die italienische Ministerpräsidentin Georgia Meloni, der finnische Präsident Alexander Stubb sowie NATO-Generalsekretär Mark Rutte werden an dem Treffen mit Trump teilnehmen. Ziel des Treffens ist eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Bei den Beratungen mit Trump soll es unter anderem um Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine gehen. Auch die Aufrechterhaltung des Sanktionsdrucks auf Russland sei Teil der Gespräche. „Die Reise dient dem Informationsaustausch mit US-Präsident Trump nach dessen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska“, hieß es in Berlin. Deutschland unterstreiche das Ziel eines Friedensschlusses in der Ukraine.

Hintergrund: Trumps Kurswechsel
In Brüssel bereitet von der Leyen gemeinsam mit Selenskyj die Reise vor. Geplant ist eine Videokonferenz der sogenannten „Koalition der Willigen“, zu der neben Deutschland vor allem Frankreich und Großbritannien gehören. Dabei wollen die Verbündeten ihre Positionen abstimmen, um Entscheidungen zulasten der Ukraine zu verhindern.

Trump hatte sich nach seinem Treffen mit Putin in Alaska am Freitag offener für direkte Friedensverhandlungen gezeigt. Zuvor hatte er auf einen sofortigen Waffenstillstand gedrängt. Russland fordert im Gegenzug Gebietsabtretungen durch die Ukraine – eine Bedingung, die Selenskyj entschieden ablehnt.

Lesen Sie auch:
Selenskyj kündigte nach einem etwa einstündigen Telefonat mit Donald Trump (l.) am Samstag ein ...
Keine Waffenruhe
Gipfel ohne Deal: Selenskyj kommt nach Washington
16.08.2025
„Kein Deal“ mit Putin
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
16.08.2025
Nach Treffen in Berlin
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
13.08.2025

Das Verhältnis zwischen Trump und Selenskyj gilt als angespannt. Bei ihrem letzten Treffen im Februar im Weißen Haus kam es vor laufenden Kameras zu einem Eklat, nachdem Trump dem ukrainischen Präsidenten Vorwürfe gemacht hatte. In der Folge setzte Washington seine militärische Unterstützung für Kiew vorübergehend aus.

Forderungen aus Kiew
Vor dem europäischen Vorbereitungstreffen forderte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha mehr Druck auf Moskau. „Die Ukraine braucht in erster Linie Garantien für ihre Sicherheit, eine Stärkung ihrer Verteidigungskraft und ein Paket von Abschreckungsmaßnahmen, das Russland zwingt, den Krieg zu beenden“, erklärte er auf X. Zudem müsse der Sanktionsdruck erhöht werden. Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einem 19. Paket mit Strafmaßnahmen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ursula von der LeyenFriedrich MerzDonald TrumpWladimir PutinEmmanuel MacronWolodymyr Selenskyj
WashingtonFrankreichRusslandAlaskaBerlinDeutschlandUkraine
CDU
Bundeskanzler
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Mehr Außenpolitik
Europa mit dabei!
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
Trump-Putin-Gipfel
Seltsame Momente in Alaska sorgen für Stirnrunzeln
Laut neuer Umfrage:
43 Prozent rechnen mit AfD-Bundestagswahlsieg 2029
Krone Plus Logo
LH-Vize im Gespräch
„Je mehr man arbeitet, desto weniger bekommt man“
Ist „schöne Show“
Deutschförderung: Grüne orten nur „Mogelpackung“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine