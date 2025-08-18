So sehen Sie Sturm Graz, Rapid und WAC live im TV

Dreifache rot-weiß-rote Beteiligung im Europacup! Wer überträgt die Spiele von Sturm Graz, dem SK Rapid und dem Wolfsberger AC? Ein Überblick ...
Bodo/Glimt gegen Sturm Graz:
Der österreichische Meister gastiert am Mittwoch im Champions-League-Play-off um 21 Uhr beim norwegischen Tabellenführer aus Bodo. Wer das Duell im Fernsehen mitverfolgen will, wird bei Canal+ fündig. Die Moderation übernimmt Elisabeth Gamauf, als Experten werden Johnny Ertl, Georg Teigl und Paul Scharner ins Studio geladen.
Györi ETO gegen Rapid:
Tagsdarauf geht es für den SK Rapid nach Ungarn, wo die Truppe von Peter Stöger um 19 Uhr im Conference-League-Play-off auf Györi ETO trifft. Auf ORF1 ist die Konferenz geplant, wer das ganze Spiel in voller Länge sehen will, kommt wohl auf ORF On auf seine Kosten. Die Verhandlungen laufen ...
Wolfsberg gegen Omonia Nikosia:
Ebenfalls am Donnerstag um 19 Uhr in der Conference League im Einsatz: Didi Kühbauer und seine Wolfsburger. Auch diese Partie dürfte in der Konferenz auf ORF1 beziehungsweise im Stream auf ORF On laufen.
