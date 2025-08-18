Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europacup-Woche

So sehen Sie Sturm Graz, Rapid und WAC live im TV

Fußball International
18.08.2025 10:19
Sturm Graz, Rapid und Wolfsberg sind diese Woche im Europacup im Einsatz.
Sturm Graz, Rapid und Wolfsberg sind diese Woche im Europacup im Einsatz.(Bild: GEPA)

Dreifache rot-weiß-rote Beteiligung im Europacup! Wer überträgt die Spiele von Sturm Graz, dem SK Rapid und dem Wolfsberger AC? Ein Überblick ...

0 Kommentare

Bodo/Glimt gegen Sturm Graz:
Der österreichische Meister gastiert am Mittwoch im Champions-League-Play-off um 21 Uhr beim norwegischen Tabellenführer aus Bodo. Wer das Duell im Fernsehen mitverfolgen will, wird bei Canal+ fündig. Die Moderation übernimmt Elisabeth Gamauf, als Experten werden Johnny Ertl, Georg Teigl und Paul Scharner ins Studio geladen. 

Györi ETO gegen Rapid:
Tagsdarauf geht es für den SK Rapid nach Ungarn, wo die Truppe von Peter Stöger um 19 Uhr im Conference-League-Play-off auf Györi ETO trifft. Auf ORF1 ist die Konferenz geplant, wer das ganze Spiel in voller Länge sehen will, kommt wohl auf ORF On auf seine Kosten. Die Verhandlungen laufen ...

Rapid-Trainer Peter Stöger
Rapid-Trainer Peter Stöger(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Wolfsberg gegen Omonia Nikosia:
Ebenfalls am Donnerstag um 19 Uhr in der Conference League im Einsatz: Didi Kühbauer und seine Wolfsburger. Auch diese Partie dürfte in der Konferenz auf ORF1 beziehungsweise im Stream auf ORF On laufen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Supertor zählt nicht
Müller trifft spektakulär – jubelt aber unnötig
„Ich wiederhole mich“
Mehrere Rassismus-Eklats! Jetzt spricht Infantino
Europacup-Woche
So sehen Sie Sturm Graz, Rapid und WAC live im TV
Aufreger in Spanien
Yamal schießt Rallo k.o., Barca kickt weiter – Tor
350 Millionen Euro!
Historisches Rekord-Angebot für Kylian Mbappe
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine