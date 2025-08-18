Pannenfahrer kümmert sich nach Unfall um Hund

Bei dem Unfall auf der A10 Tauernautobahn in Salzburg traf ÖAMTC-Pannenfahrer Gerhard Hollitscher rasch ein. Während sich die Rettung um die Unfallopfer kümmerte, wurde ihr Hund zur Sicherheit an der Leitplanke angeleint. Hollitscher kümmerte sich bei sengender Hitze um den auf der Autobahn notgedrungen alleingelassenen Vierbeiner.