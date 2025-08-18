Pannenfahrer kümmert sich nach Unfall um Hund

Ein Herz für Tiere zeigte ÖAMTC-Pannenfahrer Gerhard Hollitscher bei einem Unfall in Salzburg vergangene Woche. Während die Besitzer von der Rettung versorgt wurden, kümmerte sich der Pannenfahrer mit frischem Wasser um den notgedrungen allein gelassenen Vierbeiner.
Bei dem Unfall auf der A10 Tauernautobahn in Salzburg traf ÖAMTC-Pannenfahrer Gerhard Hollitscher rasch ein. Während sich die Rettung um die Unfallopfer kümmerte, wurde ihr Hund zur Sicherheit an der Leitplanke angeleint. Hollitscher kümmerte sich bei sengender Hitze um den auf der Autobahn notgedrungen alleingelassenen Vierbeiner.
Der Pannenfahrer versorgte den Hund mit frischem Wasser, um die Hitze erträglicher zu machen. Schließlich übernahm die Autobahnpolizei die Betreuung des Tieres und brachte es in Sicherheit.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.