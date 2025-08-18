Vorteilswelt
Aufreger in Spanien

Yamal schießt Rallo k.o., Barca kickt weiter – Tor

Fußball International
18.08.2025 09:01
Mallorca-Verteidiger Rallo bleibt nach einem Yamal-Schuss liegen. Das darauf folgende Tor für ...
Mallorca-Verteidiger Rallo bleibt nach einem Yamal-Schuss liegen. Das darauf folgende Tor für Barca zählt.(Bild: Facebook.com/DAZN)

Hätte der Schiri abpfeifen müssen? Oder Barca im Sinne der Fairness selbst abbrechen? Das Tor zum zwischen zeitlichen 2:0 für den FC Barcelona beim 3:0-Sieg bei Mallorca sorgt für reichlich Gesprächs- und Diskussionsstoff.

Die 23. Spielminute. Barca führt auswärts in der ersten Runde der spanischen Liga bei Mallorca bereits mit 1:0. Lamine Yamal hat auf Rechts-Außen den Ball, setzt zu einem seiner unwiderstehlichen Tempodribblings an, zieht nach innen und mit links ab. Der Ball ist scharf, trifft mit vollem Karacho die Schädeldecke des tapferen Mallorca-Innenverteidigers Antonio Rallo. Der geht ob der Wucht des Schusses regelrecht k.o. und bleibt benommen liegen, kann nicht mehr eingreifen. Das Stadion scheint auf den Pfiff des Schiris zu warten. Oder zumindest darauf, dass Barca aufhört zu spielen. Auch die Restverteidigung Mallorcas scheint nicht mehr hundertprozentig bei der Sache, agiert gefühlt nur noch halbherzig. Ferran Torres ist‘s (bewusst oder unbewusst) wurscht. Er schießt von der 16er-Grenze und trifft. Niemand will so recht glauben, dass der Treffer zählt (auch Torres selbst offenbar nicht). Tut er aber. Es ist das 2:0 für Barca. Zustandegekommen auf fragwürdige Art und Weise.

Immerhin: Keine Diskussionen gab‘s dann um das 3:0 von Yamal in der Nachspielzeit. Klassischer im Yamal-Stil geht‘s kaum. Schöner auch nicht.

Projekt Titelverteidigung erfolgreich gestartet
Barca startete also erfolgreich das Projekt Titelverteidigung. Raphina und eben Torres trafen früh, danach sahen bei Mallorca bis zur Pause zwei Profis Rot.

Garcia registriert
Barcelona hatte erst wenige Stunden vor dem ersten Liga-Spiel der neuen Saison Joan Garcia als neuen Torhüter registrieren können. Möglich wurde das, nachdem das medizinische Komitee der spanischen Liga am Donnerstag die Rücken-Operation von Marc-Andre ter Stegen als Langzeitverletzung eingestuft hatte. Das ermöglicht es dem hoch verschuldeten Club, den als neue Nummer eins verpflichteten Garcia offiziell für Liga-Spiele aufzubieten. Auch der von Manchester United ausgeliehene Stürmer Marcus Rashford konnte registriert werden.

