Yamal schießt Rallo k.o., Barca kickt weiter – Tor

Die 23. Spielminute. Barca führt auswärts in der ersten Runde der spanischen Liga bei Mallorca bereits mit 1:0. Lamine Yamal hat auf Rechts-Außen den Ball, setzt zu einem seiner unwiderstehlichen Tempodribblings an, zieht nach innen und mit links ab. Der Ball ist scharf, trifft mit vollem Karacho die Schädeldecke des tapferen Mallorca-Innenverteidigers Antonio Rallo. Der geht ob der Wucht des Schusses regelrecht k.o. und bleibt benommen liegen, kann nicht mehr eingreifen. Das Stadion scheint auf den Pfiff des Schiris zu warten. Oder zumindest darauf, dass Barca aufhört zu spielen. Auch die Restverteidigung Mallorcas scheint nicht mehr hundertprozentig bei der Sache, agiert gefühlt nur noch halbherzig. Ferran Torres ist‘s (bewusst oder unbewusst) wurscht. Er schießt von der 16er-Grenze und trifft. Niemand will so recht glauben, dass der Treffer zählt (auch Torres selbst offenbar nicht). Tut er aber. Es ist das 2:0 für Barca. Zustandegekommen auf fragwürdige Art und Weise.