FPÖ-Erfolg: „Kopfzerbrechen“ bei Geheimdiensten

Informationen zu russischen Schläfern vorbehalten

In der Geheimdienstzusammenarbeit des Berner Clubs, dem die 27 EU-Staaten plus die Schweiz und Norwegen angehören, gibt es laut Hänni „Abstufungen, welche Informationen geteilt werden und welche nicht“. Schon heute dürfte Österreich „nicht vollständig eingeschlossen“ sein. So würden etwa nicht alle Informationen über russische Spione und Methoden von „russischen Schläfern“ sowie sensitive Fragen zu Russland oder dem Krieg in der Ukraine Österreich zur Verfügung gestellt, vermutet der Experte.