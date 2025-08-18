Brand im Nachbarhaus mit Gartenschlauch gelöscht

Hund muss mit Sauerstoff versorgt werden

Aus einem kühlen Keller, in den er sich vor der Brandhitze geflüchtet hatte, wurde wiederum bei einem Zimmerbrand in Baden ein Vierbeiner gerettet. Der Hund musste vom Roten Kreuz allerdings mit Sauerstoff versorgt werden. Florianiglück: Bei der Auslösung des Alarms befand sich ein Feuerwehrtrupp gerade ganz in der Nähe auf Ausbildungsfahrt.