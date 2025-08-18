Brand im Nachbarhaus mit Gartenschlauch gelöscht

Beruhigend, wenn man solche Anrainer hat! Denn in Pottenstein in Niederösterreich griffen diese zu einem Gartenschlauch, als am Sonntag nebenan Feuer ausbrach. Einsatzkräfte dämmten den Brand ganz ein.
In aller Seelenruhe genoss eine junge Familie am Ortsrand von Pottenstein im Bezirk Baden den heißen Sommertag im Garten. Doch plötzlich stieg der Schar Rauchgeruch in die Nase. „Wir haben anfangs geglaubt, dass die Nachbarn grillen wollten“, schildert der Vater, der aber Minuten eines Besseren belehrt wurde. Denn statt des Duftes von Würstel und Koteletts roch es plötzlich nach verschmortem Plastik.
Nachbar bemerkte Feuer
Der Anrainer hielt Nachschau und zuckte zurück – aus dem Dach des angrenzenden Gebäudes züngelten Flammen! Während die Ehefrau die betroffenen Nachbarn alarmierte und den Notruf wählte, rollte ihr Mann den Gartenschlauch aus und begann zu löschen. Durch dieses rasche Eingreifen und den anschließenden Einsatz der Feuerwehrleute um Kommandant Thomas Schonaklener konnte rasch „Brand aus“ gegeben werden.
Hund muss mit Sauerstoff versorgt werden
Aus einem kühlen Keller, in den er sich vor der Brandhitze geflüchtet hatte, wurde wiederum bei einem Zimmerbrand in Baden ein Vierbeiner gerettet. Der Hund musste vom Roten Kreuz allerdings mit Sauerstoff versorgt werden. Florianiglück: Bei der Auslösung des Alarms befand sich ein Feuerwehrtrupp gerade ganz in der Nähe auf Ausbildungsfahrt.
