Izola – wo der Sommer länger bleibt

Gönnen Sie sich ein unvergessliches Sommererlebnis im Hotel Marina in Izola, wo komfortables Wohnen am Meer auf erstklassige Kulinarik und herzliche istrische Gastfreundschaft trifft.
Urlaub, wenn andere schon heimfahren
Während andernorts der Sommer langsam ausklingt, zeigt sich Izola im August und September noch von seiner besten Seite. Die kleine Stadt an der slowenischen Adriaküste verbindet den Charme eines Fischerdorfes mit mediterranem Lebensgefühl. Strände für jeden Geschmack – von romantischen Buchten bis zu lebhaften Stadtstränden – laden zum Baden ein.
Genuss mit Auszeichnung
Ein Highlight ist das Hotel Marina, das direkt am Meer gelegen nicht nur komfortable Zimmer, sondern auch einen Michelin-, Gault&Millau- und Falstaff-empfohlenen Restaurantbetrieb führt. Auf den Teller kommt fangfrischer Fisch aus der Adria, begleitet von regionalen Zutaten und einer sorgfältig kuratierten Weinkarte mit mehr als 250 Etiketten.
Aktiv durch das malerische istrische Hinterland
Wer es lieber aktiver mag, erkundet die bestens ausgebauten Radwege durch das istrische Hinterland, wo Natur, Kultur und Kulinarik zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen. Wieder zu Hause retour geht es für Ihr Fahrrad dann in den gesicherter Fahrradraum und für Sie in einen der Whirlpools zum Wellnessen.
Entspannen und Wohlfühlen
Nach dem Strand oder dem Radausflug sorgen Saunen, Whirlpools und die entspannte Wellness-Atmosphäre des Hotels für die perfekte Balance von Aktivität und Erholung. Nach einem schönen Tag geht es dann in die gemütlichen und modern gestalteten Zimmer.
So wird der Spätsommer in Izola zu einer Verlängerung des Urlaubsgefühls – voller Sonne, Genuss und unvergesslicher Momente. Willkommen in Izola - willkommen im Hotel Marina!