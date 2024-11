Um den Aufpreis bekommt man einen neuen Porsche!

Das neue Manthey-Kit wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach und den Manthey-Ingenieuren in Meuspath entwickelt. Vertrieben wird es über die Porsche-Zentren. Ab sofort bestellbar ab 92.299 Euro plus Einbaukosten. Und plus Extras wie speziellen Manthey-Features. Die Werksgarantie des 911 GT3 RS bleibt erhalten.