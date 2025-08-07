Dieser junge Feuerwehrmann hilft in zwei Ländern!

Zwei Bundesländer, zwei Uniformen

Doch weil die beiden Feuerwehren nicht im gleichen Land sind, gibt es Unterschiede. Wie zum Beispiel bei der Uniform. „Ich habe alles doppelt. Die Uniform in St. Michael ist braun, die in Kärnten ist dunkelblau“, springt er für das „Krone“-Foto gleich in beide Einsatzkleidungen.