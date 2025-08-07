Vorteilswelt
Kärnten und Salzburg

Dieser junge Feuerwehrmann hilft in zwei Ländern!

Kärnten
07.08.2025 18:45
Samuel Mata ist Feuerwehrmann aus Leidenschaft und gleich bei zwei Feuerwehren in zwei verschiedenen Bundesländern dabei.
Samuel Mata ist Feuerwehrmann aus Leidenschaft und gleich bei zwei Feuerwehren in zwei verschiedenen Bundesländern dabei.(Bild: Roland Holitzky)

Ein großes Helferherz hat der 16-jährige Samuel Mata. Der Katschberger ist nämlich gleich bei zwei Floriani-Gruppen mit dabei. Und das auch noch in zwei verschiedenen Bundesländern. Die „Krone“ statte ihm einen Besuch ab.

0 Kommentare

Samuel Mata hilft, wo er kann! Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der 16-Jährige ist Mitglied bei gleich zwei Feuerwehren. Und zwar bei der Löschgruppe am Katschberg sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael im Salzburger Lungau. „Ich helfe quasi länderübergreifend“, strahlt der gebürtige Slowake, der seit 2019 in Österreich am Katschberg lebt.

Begonnen hat alles in St. Michael bei der Jugendfeuerwehr. „Dort habe ich die Liebe zu dieser gemeinnützigen Arbeit gefunden.“ Und weil sein Papa Karol bei der Löschgruppe am Katschberg Mitglied ist und die Familie auch dort wohnt, wollte er auch hier in Notfallsituationen helfen und unter die Arme greifen.

Zitat Icon

Wir sind froh, Samuel in unserer Löschgruppe am Katschberg zu haben. Er hat ein großes Herz und ist immer da, wenn man ihn braucht. Zudem wohnt er auch noch direkt neben unserem Feuerwehrhaus. 

Peter Kircher, Ortsfeuerwehrkommandant Rennweg

Bild: Roland Holitzky

„Wir leben zudem gegenüber vom Feuerwehrhaus, das zur Kärntner Feuerwehr gehört, sich aber lustigerweise auf der Salzburger Seite befindet“, lacht der engagierte Jugendliche, der auch noch beim Roten Kreuz Mitglied ist und gerade eine Pflegeausbildung macht. „Ich will Menschen einfach helfen, wo ich kann“, zeigt er großes Herz.

Zwei Bundesländer, zwei Uniformen 
Doch weil die beiden Feuerwehren nicht im gleichen Land sind, gibt es Unterschiede. Wie zum Beispiel bei der Uniform. „Ich habe alles doppelt. Die Uniform in St. Michael ist braun, die in Kärnten ist dunkelblau“, springt er für das „Krone“-Foto gleich in beide Einsatzkleidungen.

Bei den Salzburger und Kärntner Feuerwehren gibt es Unterschiede: Deshalb besitzt der 16-Jährige auch zwei verschiedene Uniformen.
Bei den Salzburger und Kärntner Feuerwehren gibt es Unterschiede: Deshalb besitzt der 16-Jährige auch zwei verschiedene Uniformen.(Bild: Roland Holitzky)

Doch wie ist es, wenn beide Feuerwehren zur selben Uhrzeit einen Einsatz haben? „Ich laufe dorthin, wo ich am nächsten bin“, erklärt der Jugendliche. „Es kommt auch vor, dass beide Feuerwehren zum selben Einsatz gerufen werden, weil wir an der Grenze häufig zusammenhelfen.“

Große Freude kommt vonseiten seines Ortsfeuerwehrkommandanten der FF Rennweg Peter Kircher: „Es ist durchaus möglich, bei zwei Floriani-Gruppen dabei zu sein. Und je mehr Leute Mitglied sind, desto mehr kann man in Notlagen auch einsetzen.“

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Kärnten

