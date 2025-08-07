Dieser junge Feuerwehrmann hilft in zwei Ländern!

Ein großes Helferherz hat der 16-jährige Samuel Mata. Der Katschberger ist nämlich gleich bei zwei Floriani-Gruppen mit dabei. Und das auch noch in zwei verschiedenen Bundesländern. Die „Krone“ statte ihm einen Besuch ab.
Samuel Mata hilft, wo er kann! Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der 16-Jährige ist Mitglied bei gleich zwei Feuerwehren. Und zwar bei der Löschgruppe am Katschberg sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael im Salzburger Lungau. „Ich helfe quasi länderübergreifend“, strahlt der gebürtige Slowake, der seit 2019 in Österreich am Katschberg lebt.
Begonnen hat alles in St. Michael bei der Jugendfeuerwehr. „Dort habe ich die Liebe zu dieser gemeinnützigen Arbeit gefunden.“ Und weil sein Papa Karol bei der Löschgruppe am Katschberg Mitglied ist und die Familie auch dort wohnt, wollte er auch hier in Notfallsituationen helfen und unter die Arme greifen.
Wir sind froh, Samuel in unserer Löschgruppe am Katschberg zu haben. Er hat ein großes Herz und ist immer da, wenn man ihn braucht. Zudem wohnt er auch noch direkt neben unserem Feuerwehrhaus.
Peter Kircher, Ortsfeuerwehrkommandant Rennweg
Bild: Roland Holitzky
„Wir leben zudem gegenüber vom Feuerwehrhaus, das zur Kärntner Feuerwehr gehört, sich aber lustigerweise auf der Salzburger Seite befindet“, lacht der engagierte Jugendliche, der auch noch beim Roten Kreuz Mitglied ist und gerade eine Pflegeausbildung macht. „Ich will Menschen einfach helfen, wo ich kann“, zeigt er großes Herz.
Zwei Bundesländer, zwei Uniformen
Doch weil die beiden Feuerwehren nicht im gleichen Land sind, gibt es Unterschiede. Wie zum Beispiel bei der Uniform. „Ich habe alles doppelt. Die Uniform in St. Michael ist braun, die in Kärnten ist dunkelblau“, springt er für das „Krone“-Foto gleich in beide Einsatzkleidungen.
Doch wie ist es, wenn beide Feuerwehren zur selben Uhrzeit einen Einsatz haben? „Ich laufe dorthin, wo ich am nächsten bin“, erklärt der Jugendliche. „Es kommt auch vor, dass beide Feuerwehren zum selben Einsatz gerufen werden, weil wir an der Grenze häufig zusammenhelfen.“
Große Freude kommt vonseiten seines Ortsfeuerwehrkommandanten der FF Rennweg Peter Kircher: „Es ist durchaus möglich, bei zwei Floriani-Gruppen dabei zu sein. Und je mehr Leute Mitglied sind, desto mehr kann man in Notlagen auch einsetzen.“
