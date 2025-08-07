Posch siegt und spricht über sportliche Zukunft

Wie es bei Posch in der nächsten Saison weitergehen wird, ließ Vorarlbergs Rekordsiebenkämpferin vorerst einmal offen. „Noch habe ich mich nicht entschieden, ob ich zum Mehrkampf zurückkehre oder weiterhin beim Sprint bleibe“, gestand die Heeressportlerin, die zudem offenbarte, dass die 100-Meter-Strecke für sie mitunter nicht immer ganz so befriedigend sei. „Da gibst du etwas mehr als elf Sekunden Vollgas und dann ist dein Wettkampf auch schon wieder vorbei.“