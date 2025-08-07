Posch siegt und spricht über sportliche Zukunft

Vor dieser Saison entschied sich Isabel Posch eine Mehrkampfpause einzulegen und sich ganz auf den Sprint zu konzentrieren. Lief die 25-Jährige in den ersten Monaten nach dem Wechsel dem Erfolg hinterher, kam sie zuletzt immer besser in Fahrt, gewann am Mittwoch auch ein Meeting in der Schweiz. Die „Krone“ sprach mit der Vorarlbergerin darüber, wohin die Reise in Zukunft gehen soll.
„Nachdem ich im Vorlauf bei den Balkanmeisterschaften in Volos Ende Juli 11,78 Sekunden über die 100 Meter gelaufen bin, war ich schon kurz davor, meine Saison nach den Staatsmeisterschaften zu beenden“, verriet Isabel Posch. Dann markierte die 25-Jährige in Griechenland im Finale mit 11,54 aber Saisonbestleistung und voriges Wochenende bei der österreichischen Meisterschaft in Eisenstadt in 11,43 sogar Landesrekord.
Drittbeste Zeit überhaupt
Eine Leistung, die sie am Mittwoch in Langenthal (Sz) eindrucksvoll bestätigte. Bei 0,6 Meter pro Sekunde Rückenwind lief die Fußacherin in 11,50 Sekunden – die drittbeste Zeit ihrer Karriere – zum Sieg vor Lokalmatadorin Natacha Kuoni, die nach einer längeren Verletzungspause in 11,62 ein gelungenes Comeback gab.
Wie es bei Posch in der nächsten Saison weitergehen wird, ließ Vorarlbergs Rekordsiebenkämpferin vorerst einmal offen. „Noch habe ich mich nicht entschieden, ob ich zum Mehrkampf zurückkehre oder weiterhin beim Sprint bleibe“, gestand die Heeressportlerin, die zudem offenbarte, dass die 100-Meter-Strecke für sie mitunter nicht immer ganz so befriedigend sei. „Da gibst du etwas mehr als elf Sekunden Vollgas und dann ist dein Wettkampf auch schon wieder vorbei.“
