Porsche 718 GT4 RS: Himmel in der Hölle

Himmlisch in der Grünen Hölle

Rollt man auf den Asphalt einer Rennstrecke - in diesem Fall war die Nordschleife des Nürburgrings - ist es beinahe so, als würde etwas einrasten. Klick! Hier ist der RS in seinem Element. Hier darf er schreien, hier will man, dass er schreit. Der Motor beschleunigt gleichmäßig und unerbittlich und hängt so sauber am Gas, dass man meint, jede der sechs Drosselklappen einzeln ansteuern zu können (es gibt zusätzlich eine zentrale Drosselklappe, die aber in der Regel offen bleibt).