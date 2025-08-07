Im Spital: „Notfall? Ohne E-Card geht gar nix!“

Anderen Patienten vorgezogen

In diesen 30 Sekunden sei ein nachfolgender Patient vorgezogen worden. „Ich legte die E-Card trotzdem zum Schalter. Diese wurde mir prompt zurückgeschleudert. Daraufhin rief ich sehr laut: ,Mein Mann braucht Hilfe!’ – In der Hoffnung, dass sonst noch jemand anwesend sein würde, der nun endlich aktiv wird“, schildert die Frau. Einzige Reaktion einer Dame, die vermutlich Ärztin war und aus dem Nebenraum auftauchte, sei gewesen: „Na, haben wir uns schon beruhigt?“ Das ließ die Schulleiterin nur noch emotionaler und energischer nach der medizinischen Hilfe für ihren Mann fordern – so sehr, dass man ihr sogar mit der Polizei drohte!