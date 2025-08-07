Warum Red Bull Salzburg die Sonne anbetet

Ein heißes Gesprächsthema nach dem Spiel von Red Bull Salzburg gegen Club Brügge war auch der Rasen in der Arena. Das Grün der Mozartstädter war erst vor Kurzem großflächig saniert worden. Mit der Rückkehr des Sommers ist aber baldige Besserung in Sicht.
Was war nur mit dem Rasen los? Diese Frage stellten sich viele Zuschauer der Bullen nach dem 0:1 gegen Brügge. Immer wieder waren Spieler aus dem Nichts am Hosenboden gelandet. Dabei war der Rasen in der Arena erst vor Kurzem komplett erneuert worden. Der österreichische Vizemeister hatte keine Kosten und Mühen gescheut, um den Teppich wieder auf Vordermann zu bringen. Und dann gleicht das Schauspiel in der dritten Qualirunde für die Champions League – im zweiten Einsatz des neuen Grüns – einer Schlitterpartie...
„Ich bin auch einmal ausgerutscht, das war ein bissl unglücklich“, berichtete Stefan Lainer. Als Defensivspieler sei so etwas „natürlich doof. Das kannst du dir nicht leisten.“ Bei Teamkollege Joane Gadou ging es fast ins Auge. Wegen eines unfreiwilligen Umfallers des Franzosen kamen die Belgier gefährlich vors Tor. Goalie Alexander Schlager half aus.
Aber woran lag es wirklich? Frans Krätzig hatte gleich nach dem Abpfiff die korrekte Antwort parat! „Es hat in den vergangenen Wochen viel geregnet“, sagte die Nummer 13, der die schweren Verhältnisse aber nicht sonderlich zusetzten. „Ich bin Fußballer und muss damit arbeiten, was ich habe. Greenkeeper bin ich keiner.“
Sommer-Rückkehr hilft
Bevor die „Krone“ im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den GAK bei Routinier Lainer nachfragte, hatte dieser zufällig noch ein Gespräch mit dem Rasen-Fachmann geführt. „Er hat gemeint, dass es bald besser wird“, sagte der 32-Jährige, der mit seinen Bullen jetzt zum Sonnenanbeter wird: „Ich hoffe, dass der Rasen bald festgewachsen ist.“ Mit der Rückkehr des Sommers stehen die Zeichen gut, dass die Probleme schnell der Vergangenheit angehören.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.