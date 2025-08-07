Warum Red Bull Salzburg die Sonne anbetet

Was war nur mit dem Rasen los? Diese Frage stellten sich viele Zuschauer der Bullen nach dem 0:1 gegen Brügge. Immer wieder waren Spieler aus dem Nichts am Hosenboden gelandet. Dabei war der Rasen in der Arena erst vor Kurzem komplett erneuert worden. Der österreichische Vizemeister hatte keine Kosten und Mühen gescheut, um den Teppich wieder auf Vordermann zu bringen. Und dann gleicht das Schauspiel in der dritten Qualirunde für die Champions League – im zweiten Einsatz des neuen Grüns – einer Schlitterpartie...