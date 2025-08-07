So viel kostet den Staat die „Lifestyle“-Teilzeit

Es gibt viele Gründe für Teilzeit, doch rund 320.000 der 1,2 Millionen Teilzeitkräfte arbeiten weniger, weil sie einfach keine Vollzeitstelle wollen. Sie haben keine (Kinderbetreuungs-)Pflichten, sehen aber trotzdem von 40 Stunden pro Woche ab. Wie hoch der Staat draufzahlt und welche Folgen dieser Trend für uns alle hat.
Die Teilzeitquote ist in Österreich mit über 30 Prozent sehr hoch, und sie steigt weiter. Seit 2009 nahm sie in keinem anderen EU-Land mehr zu, konkret um mehr als fünf Prozentpunkte, bereits über 1,2 Millionen Menschen arbeiten weniger. Für den Staat ist das ein Problem: Er verliert dadurch wichtige Einnahmen, und Vollzeitkräfte müssen aufgrund des bestehenden Systems den Sozialstaat für die Teilzeitkräfte „querfinanzieren“.
Die Agenda Austria hat ausgerechnet, wie viele Milliarden dem Staat durch diesen neuen „Lifestyle“ entgehen ...
