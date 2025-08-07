So viel kostet den Staat die „Lifestyle“-Teilzeit

Die Teilzeitquote ist in Österreich mit über 30 Prozent sehr hoch, und sie steigt weiter. Seit 2009 nahm sie in keinem anderen EU-Land mehr zu, konkret um mehr als fünf Prozentpunkte, bereits über 1,2 Millionen Menschen arbeiten weniger. Für den Staat ist das ein Problem: Er verliert dadurch wichtige Einnahmen, und Vollzeitkräfte müssen aufgrund des bestehenden Systems den Sozialstaat für die Teilzeitkräfte „querfinanzieren“.