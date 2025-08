Corvette C8 e-Ray: Volle Breite mit Stromschlag-V8

Alles für den Fahrer

Der Fahrer sitzt recht hoch auf sehr guten Sportsitzen, der Innenraum ist extrem auf ihn zugeschnitten, der Beifahrer wird durch die Mittelkonsole regelrecht an den Rand gedrängt. Das Cockpit ist mit zwei Displays sehr digital, aber mit einem obenauf thronenden Klimaanlagensteuerung auch sehr analog. Ich bin prinzipiell ein Fan von analoger Fahrzeugbedienung, das Knopferlklavier hier in der Corvette ist aber eher unübersichtlich. Und der Sinn eines annähernd viereckigen Lenk“rades“ erschließt sich mir auch nicht. Es ist mit dem Mikrofaserbezug in Wildlederoptik aber sehr griffig.