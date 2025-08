Wie sicher sind aktuelle Rückwärts-Notbremsen?

Der Skoda Enyaq, als Einziger mit „befriedigend“ bewertet, hatte mit dem Bobbycar keine Probleme – wohl aber mit hinter dem Fahrzeug querenden Fußgängern. „Hauptkritikpunkt war in diesem Fall aber das generell sehr späte Eingreifen des Assistenten, wodurch in einigen Szenarien der Zusammenstoß nicht komplett verhindert werden konnte“, so ÖAMTC-Verkehrstechniker Robert Kolerovic. Ob Skoda dieses Problem mit dem Facelift des Enyaq, das seit Jänner 2025 erhältlich ist, behoben hat, konnte nicht mehr getestet werden.