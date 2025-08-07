Tagger und Kraus im Viertelfinale von Amstetten
ITF-Heimevent
Nach Julia Grabher sind auch Lilli Tagger und Sinja Kraus ins Viertelfinale des Tennis-Turniers von Amstetten eingezogen.
Junioren-Grandslamsiegerin Tagger verbuchte am Donnerstag beim mit 60.000 Dollar dotierten Heimevent auf ITF-W75-Niveau einen 6:2,6:2-Erfolg über die 18-jährige Serbin Teodora Kostovic.
Kraus ließ der in der Weltrangliste 443 Plätze hinter ihr liegenden Italienerin Verena Meliss beim 6:1,6:1 nur zwei Games. Für Ekaterina Perelygina kam indes das Aus.
