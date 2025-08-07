Mehrere Transporter gingen in Tirol in Flammen auf

Gleich LIVE: PAOK Thessaloniki gegen Wolfsberg
Mehrere Fahrzeuge fingen am Donnerstag in Hall in Tirol auf einem Firmengelände vor einer Werkstatt Feuer. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Die Ursache ist noch unklar.
Die Rauchschwaden waren aus weiter Ferne zu sehen: Am Donnerstagnachmittag gingen auf einem Firmengelände in Hall in Tirol mehrere Fahrzeuge in Flammen auf. Zuerst geriet ein Kleintransporter in Brand, schnell fingen auch weitere Fahrzeuge Feuer. Auch die Fassade war vom Brand betroffen.
Ermittlungen laufen
Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz und konnten das Feuer löschen. Zwei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus nach Hall gebracht. Ermittelungen zur Bandursache laufen.
