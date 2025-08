So lebt die E-Auto-Batterie wirklich länger

Daten aus einer Aviloo-Feldstudie mit 402 Fahrzeugen zeigen hingegen, dass aggressives Fahren in der Praxis zu einem deutlich höheren Energieverbrauch führt, was wiederum zu mehr Ladezyklen und einer schnelleren Degradation der Batterie führt. Ein sparsamer Fahrstil kann dagegen im Lebenszyklus rund zehn Prozent Energie sparen, was sich auch positiv auf die Nutzungsdauer einer Batterie auswirkt.