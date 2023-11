Das braucht es, um am Nürburgring schnell zu sein

Am Morgen von Tag zwei sind das Auto und ich gleichermaßen frisch. Über Nacht hat mein Hirn offenbar verinnerlicht, was ich gelernt habe, die Strecke wirkt sofort vertraut. Das ist gut so, denn als besonderes Schmankerl befahren wir heute den kompletten Nürburgring, also die Nordschleife plus die Grand-Prix-Strecke, am Stück. Das sind dann also insgesamt 26 Kilometer und weitere gut fünf Kilometer, die es zu lernen gibt. Ein Erlebnis, das nicht vielen beschert ist. Die Gesamtstrecke steht selten zur Verfügung.