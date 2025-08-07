Diese Ausrede lässt Trainer Letsch nicht gelten

Dieser junge Feuerwehrmann hilft in zwei Ländern!
Kärnten und Salzburg
Der FC Red Bull Salzburg gibt die Hoffnung auf einen Einzug ins Play-off der Champions League nicht auf. Die Mehrfachbelastung aus Meisterschaft, Cup und Europacup will Cheftrainer Thomas Letsch nicht als Erklärung für schwächere Spiele heranziehen.
Der Ärger über das verlorene Heimspiel gegen Brügge (0:1) war auch am Tag danach noch nicht verflogen. „Wenn ich die Statistik zum Spiele sehe, dann dürfen wir nicht hier sitzen und haben kein Tor geschossen“, erklärte Salzburgs Trainer Thomas Letsch gestern. Sein Team steht vor dem Aus in der dritten Qualirunde für die Champions League und muss nun in Belgien am kommenden Dienstag einen Auswärtssieg einfahren.
