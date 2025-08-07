Diese Ausrede lässt Trainer Letsch nicht gelten

Der Ärger über das verlorene Heimspiel gegen Brügge (0:1) war auch am Tag danach noch nicht verflogen. „Wenn ich die Statistik zum Spiele sehe, dann dürfen wir nicht hier sitzen und haben kein Tor geschossen“, erklärte Salzburgs Trainer Thomas Letsch gestern. Sein Team steht vor dem Aus in der dritten Qualirunde für die Champions League und muss nun in Belgien am kommenden Dienstag einen Auswärtssieg einfahren.