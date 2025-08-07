Drogensüchtiger wollte in Wohnheim Kokain stehlen

„Wollte niemanden verletzen“

Im Gerichtssaal macht der Beschuldigte jedoch einen guten Eindruck. Der Schöffensenat glaubt seinen Ausführungen, dass er das Kokain im Zimmer des 35-Jährigen stehlen wollte. Das Messer hatte er dabei, um die Tür aufzubrechen. „Ich wollte nie jemanden verletzen, nicht einmal bedrohen. Ich ging davon aus, dass der Kollege nicht da ist. Ich klopfte sogar noch an der Tür“, erinnert sich der Drogenabhängige. „Als ich die Tür öffnete, war ich total überrascht, dass der Bewohner zu Hause war.“