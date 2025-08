Fünf neue Tricks: So werden Autofahrer abgezockt

Ein besonders hinterhältiger Trick, der in den letzten Monaten an Fahrt aufgenommen hat, spielt sich bei der Angabe des Fahrers bei Verkehrsverstößen ab. Dabei sind am Ende oft völlig Unschuldige die Gelackmeierten. Wer etwa geblitzt wird, hat in Deutschland die Möglichkeit, anzugeben, dass eine andere Person am Steuer saß. Was eigentlich dazu gedacht ist, tatsächliche Fahrer korrekt zu benennen, wird nun zunehmend missbraucht. Die eigentlichen Verkehrssünder schieben die Schuld systematisch anderen, wie etwa Ex-Partnern, flüchtigen Bekanntschaften oder auch wildfremden Personen in die Schuhe, deren Daten sie irgendwo abgegriffen haben.