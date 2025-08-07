Mieter geht mit Küchenmesser auf Handwerker los

Dramatische Szenen am Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten: Während zwei Handwerker in einer Wohnung Reparaturarbeiten durchführten, wurden sie plötzlich von dem Mieter mit einem Küchenmesser bedroht.
Der 41-Jährige hatte sich zunächst noch freundlich gezeigt. Die Handwerker schilderten, dass die Stimmung des Mannes ohne ihr Zutun umgeschlagen sei. Dann sei einer der Männer im Badezimmer von dem 41-Jährigen bedroht worden. Er habe mehrmals Stichbewegungen in Richtung des 58-jährigen Installateurs ausgeführt.
Aus der Wohnung geflüchtet
Nur durch rasches Handeln gelang den beiden Kollegen die Flucht aus der Wohnung auf die Straße. Die Männer blieben körperlich glücklicherweise unverletzt und alarmierten sofort die Polizei.
Tatverdächtiger schrie laut um sich
Als die Beamten eintrafen, konnten sie den 41-Jährigen im Stiegenhaus antreffen. Er zeigte sich aggressiv, schrie laut Polizei unverständlich und konnte schließlich gesichert und vorläufig festgenommen werden.
In der Wohnung wurde ein Küchenmesser mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge am Boden liegend entdeckt und sichergestellt (siehe Bild oben).
Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Drohung. Das Motiv für die plötzliche Eskalation ist derzeit noch unklar.
