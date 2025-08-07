Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auftritt bei Fallon

Heidi Klums Kleid lässt wenig Platz zum Atmen …

Society International
07.08.2025 19:00
Heidi Klum zeigte sich bei Jimmy Fallon gut gelaunt und offenherzig gekleidet ...
Heidi Klum zeigte sich bei Jimmy Fallon gut gelaunt und offenherzig gekleidet ...(Bild: NBC)

Das deutsche Supermodel Heidi Klum sorgte bei ihrem Besuch bei der TV-Show von Jimmy Fallon für doppelten Gesprächsstoff. 

0 Kommentare

Zum einen fiel die 52-Jährige, die auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, mit witzigen Anekdoten aus ihrem Familienleben auf und zum anderem stach den Zusehern und dem Talkmaster das extrem enge Kleid ins Auge.

Hinzufügen kann man, dass Heidi Klum als Jurorin zu „Project Runway“ zurück ist und bei Medienterminen Stücke der jungen Designer trägt, die offenbar der deutschen Beauty alles so schneidern, dass ihre „Lieblinge“ Hans und Franz („Das sind deutsche Brüste, eine heißt Hans, die andere Franz“, verriet sie schon vor Jahren) gut zur Geltung kommen.

Bei ihrem Auftritt in der „Tonight Show“ schien jedenfalls klar: Heidi überlässt nichts dem Zufall. Ihr hautenges Kleid betonte jede Kurve, ließ aber wenig Platz zum Atmen.

Das wird heuer „besonders hässlich“
Platz für Imagination ließ sie jedoch: Sie verriet, dass ihr Halloweenkostüm bereits in Arbeit ist und in diesem Jahr „besonders hässlich“ und „super gruselig“ sein wird. Die Planung dafür habe bereits vor Monaten begonnen. 

Auf Parasitenjagd im eigenen Körper
Auch ihre ungewöhnliche Gesundheitsroutine sorgt derzeit für erstaunte Reaktionen. „Gerade machen wir eine Parasitenkur – man soll das ja angeblich einmal im Jahr machen!“, erzählte Klum lachend und gestand, dass sie erst durch die ganzen Posts auf ihrem Instagram-Feed auf das Thema aufmerksam wurde. 

Lesen Sie auch:
In der neuesten Ausgabe von „Project Runway“ werden Heidi Klum die Kleider auf den kurvigen Leib ...
Wilde Mischung
Klum sorgt mit gewagtem Denim-Look für Aufsehen
07.08.2025

Voller Energie 
Klum scheint derzeit voller Energie – beruflich wie privat. Neben ihrer Rückkehr zu „Project Runway“ ist sie weiterhin fester Bestandteil von „Germany‘s Next Topmodel“, begeistert auf Social Media mit Bikini-Bildern, Ehemann Tom im Schlepptau – und lässt auch sonst keine Gelegenheit aus, sich selbst und das Leben zu feiern.

Ob sie bald auch eigene Detox-Tipps oder Mode-Linien mit Hans & Franz-Fokus auf den Markt bringt? Bei Heidi Klum ist alles möglich – Hauptsache, es wird nicht langweilig.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
189.070 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
121.087 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
119.258 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1472 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
911 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Society International
Auftritt bei Fallon
Heidi Klums Kleid lässt wenig Platz zum Atmen …
Ex-„Superman“ beim ICE
Dean Cain will für die USA Migranten abschieben
Gruselige Diät
Machine Gun Kelly isst nur ein paar Mal pro Woche
Nur im Handtuch!
Was treibt Katzenberger da in Kitzbühel am Balkon?
Tragischer Verlust
Brad Pitt trauert um seine Mutter Jane Etta Pitt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf