Heidi Klums Kleid lässt wenig Platz zum Atmen …

Das deutsche Supermodel Heidi Klum sorgte bei ihrem Besuch bei der TV-Show von Jimmy Fallon für doppelten Gesprächsstoff.
Zum einen fiel die 52-Jährige, die auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, mit witzigen Anekdoten aus ihrem Familienleben auf und zum anderem stach den Zusehern und dem Talkmaster das extrem enge Kleid ins Auge.
Hinzufügen kann man, dass Heidi Klum als Jurorin zu „Project Runway“ zurück ist und bei Medienterminen Stücke der jungen Designer trägt, die offenbar der deutschen Beauty alles so schneidern, dass ihre „Lieblinge“ Hans und Franz („Das sind deutsche Brüste, eine heißt Hans, die andere Franz“, verriet sie schon vor Jahren) gut zur Geltung kommen.
Bei ihrem Auftritt in der „Tonight Show“ schien jedenfalls klar: Heidi überlässt nichts dem Zufall. Ihr hautenges Kleid betonte jede Kurve, ließ aber wenig Platz zum Atmen.
Das wird heuer „besonders hässlich“
Platz für Imagination ließ sie jedoch: Sie verriet, dass ihr Halloweenkostüm bereits in Arbeit ist und in diesem Jahr „besonders hässlich“ und „super gruselig“ sein wird. Die Planung dafür habe bereits vor Monaten begonnen.
Auf Parasitenjagd im eigenen Körper
Auch ihre ungewöhnliche Gesundheitsroutine sorgt derzeit für erstaunte Reaktionen. „Gerade machen wir eine Parasitenkur – man soll das ja angeblich einmal im Jahr machen!“, erzählte Klum lachend und gestand, dass sie erst durch die ganzen Posts auf ihrem Instagram-Feed auf das Thema aufmerksam wurde.
Voller Energie
Klum scheint derzeit voller Energie – beruflich wie privat. Neben ihrer Rückkehr zu „Project Runway“ ist sie weiterhin fester Bestandteil von „Germany‘s Next Topmodel“, begeistert auf Social Media mit Bikini-Bildern, Ehemann Tom im Schlepptau – und lässt auch sonst keine Gelegenheit aus, sich selbst und das Leben zu feiern.
Ob sie bald auch eigene Detox-Tipps oder Mode-Linien mit Hans & Franz-Fokus auf den Markt bringt? Bei Heidi Klum ist alles möglich – Hauptsache, es wird nicht langweilig.
