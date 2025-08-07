GAK: Kampfmaschine aus Paris macht sich bereit

Neue Gesichter in Graz! GAK-Coach Ferdinand Feldhofer nimmt Zugang Beres Owusu in den Kader für das Samstag-Match in der Fußball-Bundesliga in Salzburg auf. Der ghanaisch-stämmige Verteidiger aus Paris liebt Zweikämpfe und hat in Graz sehr hohe Ziele.
„Die beiden Neuen sind Thema für einen Einsatz am Samstag in Salzburg!“ Bei US-Verteidiger Donovan Pines (Barnsley) will GAK-Coach Ferdl Feldhofer wegen der langen Spielpause noch nicht volles Risiko gehen – aber der schnelle Franzose Beres Owusu ist sogar Thema für die Startelf!
„Ich bin in Paris geboren“, stellte sich der 21-Jährige der „Krone“ auf Englisch vor, „aber meine Eltern kommen aus Ghana, deshalb spreche ich einigermaßen Englisch.“ Sein Besitzer St.-Étienne hat den 185 cm großen Rechtsbeiner zuletzt in die Normandie nach Rouen zu Quevilly (3. Liga) verliehen, jetzt (mit einer Option) an den GAK: „Ich hoffe auf viele Einsatzminuten für meine Entwicklung“, sagt Beres, „freue mich, bei einem ambitionierten Klub zu sein, der in die Top-Sechs will. Und wie ich die Mannschaft kennengelernt habe, sollte das möglich sein.“
Beim GAK ist er nun Teil einer kleinen „French Connection“: „Sadik Fofana spricht Französisch – wie Ramiz Harakate, der wie ich aus Paris kommt, den ich vorher aber nicht kannte.“ Eigentlich war Beres Mittelfeldspieler, aber St-Étienne hat ihn umfunktioniert: „Deshalb ist auch mein Vorbild kein Verteidiger. Ich mag Offensivmann Mohammed Kudus von Tottenham besonders. Er ist ein echter Star im Team von Ghanas Black Stars.“
Ich bin ein solider Verteidiger. Ich habe das nötige Tempo und ich liebe den Zweikampf. Und natürlich würde ich gerne so schnell wie möglich für den GAK spielen.
Neo-Verteidiger Beres Owusu
Abseits des Fußballplatzes ist „Chillen“ mit Familie und Freunden seine Lieblingsbeschäftigung: „Erholung ist wichtig, denn der Körper ist mein Kapital.“ Sein Ersteindruck vom GAK ist sehr positiv: „Wir haben eine gute Mannschaft. Und ich würde natürlich gerne so schnell wie möglich spielen und alle von meinen Qualitäten überzeugen. Meine Spielgenehmigung ist jedenfalls da. Aber das ist eine Entscheidung des Trainers.“
Lang zu Austria Klagenfurt
Ferdl Feldhofer hat ihm jedenfalls schon einmal Video-Ausschnitte von Salzburgs 0:1 gegen Brügge vorgeführt. Am Rande hat der GAK, der derzeit auch einen 18-jährigen nigerianischen Mittelfeldmann für die Zukunft testet, Michael Lang an Austria Klagenfurt in die Zweite Liga verliehen.
