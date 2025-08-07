GAK: Kampfmaschine aus Paris macht sich bereit

„Ich bin in Paris geboren“, stellte sich der 21-Jährige der „Krone“ auf Englisch vor, „aber meine Eltern kommen aus Ghana, deshalb spreche ich einigermaßen Englisch.“ Sein Besitzer St.-Étienne hat den 185 cm großen Rechtsbeiner zuletzt in die Normandie nach Rouen zu Quevilly (3. Liga) verliehen, jetzt (mit einer Option) an den GAK: „Ich hoffe auf viele Einsatzminuten für meine Entwicklung“, sagt Beres, „freue mich, bei einem ambitionierten Klub zu sein, der in die Top-Sechs will. Und wie ich die Mannschaft kennengelernt habe, sollte das möglich sein.“