Landtagsbilanz: 62 Sitzungen, 174 neue Gesetze

Die Steiermark wählt! Am 24. November werden die Karten neu gemischt, wird sich die politische Landschaft in der Steiermark grundlegend verändert – zumindest, wenn man den aktuell herumschwirrenden Umfragen Glauben schenken will. Höchste Zeit also, die vergangenen fünf Jahre im „Steirer-Parlament“ Revue passieren zu lassen. Wir haben deshalb die Protokolle der 62 Landtagssitzungen durchforstet und sind dabei auf ein durchaus spannendes Zahlenwerk gestoßen.