Darum liegen Marktwirte im Clinch mit der Stadt

Fast wären sie in der vergangenen Gemeinderatssitzung untergegangen – die Abänderungen in der Marktordnung. Zwar handelte es sich dabei großteils um organisatorische Feinheiten – zum Beispiel, dass am Christkindlmarkt die Kernzeiten reduziert und am Silvestermarkt die Rahmenzeiten erweitert wurden -, allerdings sorgten andere Punkte für Aufregung.