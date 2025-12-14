Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Am frühen Samstagmorgen hat Florian L. (20) eine junge Frau (26) und ihre vier Kinder schwer verletzt, als er zu Besuch in der Wohnung im deutschen Bergkamen war. Einen Tag später sind die Opfer stabil, die 26-jährige Dilara O. wird weiter intensivmedizinisch behandelt. Der Angreifer war laut Berichten ein enger Freund der Familie ...
Das erzählte etwa der Vater der Frau und Großvater der vier Kinder dem deutschen Sender RTL. Florian L. sei in dem Hochhaus im Ruhrgebiet ein und aus gegangen, wie auch eine Nachbarin bestätigte. Der 20-Jährige soll aber von keinem der Kinder, die zwischen drei und acht Jahre alt sind, der Vater sein.
Warum er Samstagfrüh plötzlich mit einem Messer auf die junge Familie losging, nachdem er in der Wohnung übernachten durfte (siehe Video oben), ist nach wie vor nicht bekannt. Anwohnerinnen und Anwohner sagten zur „Bild“, dass sie ihn mehrmals zugekifft gesehen hätten, und dass der 20-Jährige in der Drogenszene bekannt sei. Florian L. habe sich oft auf Spielplätzen herumgetrieben. Laut Informationen der deutschen Zeitung schweigt der mutmaßliche Täter bisher zu den Vorwürfen.
Mädchen „stark traumatisiert“
Florian L. und Dilara O. sollen sich schon lange gekannt haben. Am Sonntag lagen die 26-Jährige, ihre drei Söhne (3, 5, 7) und die Tochter (8) weiter in einem Krankenhaus. Allein das Mädchen habe „15 bis 20 Stich- und Schnittverletzungen am gesamten Körper und am Kopf“ erlitten, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es sei „sehr traumatisiert“ und habe starke Schmerzen.
Wie RTL berichtete, sei die Mutter nach dem Angriff noch bei Bewusstsein gewesen und habe ihre Schwester kontaktiert. Der Täter flüchtete zunächst, die Polizei nahm ihn elf Stunden später in einem Keller eines Wohnhauses fest, in dem er sich versteckt hatte.
