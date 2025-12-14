Deutscher Messerstecher war Freund der Familie

Warum er Samstagfrüh plötzlich mit einem Messer auf die junge Familie losging, nachdem er in der Wohnung übernachten durfte (siehe Video oben), ist nach wie vor nicht bekannt. Anwohnerinnen und Anwohner sagten zur „Bild“, dass sie ihn mehrmals zugekifft gesehen hätten, und dass der 20-Jährige in der Drogenszene bekannt sei. Florian L. habe sich oft auf Spielplätzen herumgetrieben. Laut Informationen der deutschen Zeitung schweigt der mutmaßliche Täter bisher zu den Vorwürfen.