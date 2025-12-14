Konzert-Highlights auf der Backstreet Boys-Bühne

„Mit der Original-Bühne der Backstreet Boys präsentieren wir im kommenden Sommer die größte Bühne, die je in Moosburg gestanden ist. Mehr geht nicht“, verkündet Veranstalter Thomas Semmler stolz. Was nicht nur für die musikbegeisterten Besucher, sondern auch für die auftretenden Top-Künstler ein ganz besonderes Highlight sein wird.