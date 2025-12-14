Vorteilswelt
Schlosswiese Moosburg

Konzert-Highlights auf der Backstreet Boys-Bühne

Kärnten
14.12.2025 20:00
Im kommenden Jahr gibt es auf der Schlosswiese in Moosburg ein besonderes Bühnen-Highlight!
Im kommenden Jahr gibt es auf der Schlosswiese in Moosburg ein besonderes Bühnen-Highlight!(Bild: Evelyn Hronek)

Im kommenden Jahr wartet in Moosburg auf alle Musikfans ein heißer Konzertsommer. Mit einem ganz besonderen Bühnen-Highlight!

„Mit der Original-Bühne der Backstreet Boys präsentieren wir im kommenden Sommer die größte Bühne, die je in Moosburg gestanden ist. Mehr geht nicht“, verkündet Veranstalter Thomas Semmler stolz. Was nicht nur für die musikbegeisterten Besucher, sondern auch für die auftretenden Top-Künstler ein ganz besonderes Highlight sein wird.

Das heimische Erfolgsduo Seiler und Speer rockt 2026 an gleich zwei Abenden die Bühne in ...
Das heimische Erfolgsduo Seiler und Speer rockt 2026 an gleich zwei Abenden die Bühne in Moosburg.(Bild: Andreas Graf)
Die Electric Callboys werden die Schlosswiese zum Beben bringen.
Die Electric Callboys werden die Schlosswiese zum Beben bringen.(Bild: Szene Openair)

Worauf sich unter anderen auch die Erfolgsmusiker Seiler und Speer freuen, die gleich an zwei Abenden die Bühne beziehungsweise die Schlosswiese rocken werden. Ihr Konzert am 25. Juli ist bereits ausverkauft, für ihre Zusatzshow am 23. Juli gibt es allerdings noch einige Karten!

Die erfolgreichen Jungs von Electric Callboy setzen im Zuge ihrer Welttournee auch auf der ...
Highlights in Moosburg
Heiße Electrocore-Beats treffen auf Austro-Top-Pop
12.11.2025

Und auch für die legendären Electric Callboy am 24. Juli können noch Tickets ergattert werden. Allerdings sollte sich das Christkind beeilen, denn der Ansturm auf die Karten für die Konzerthighlights ist groß! PS: Demnächst lüften wir das Geheimnis um einen weiteren Top-Act im Moosburg-Event-Sommer 2026!

Sämtliche Informationen rund um die Konzerte und Karten gibt es in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und auf www.semtainment.at

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Kärnten

