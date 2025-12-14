Konzert-Highlights auf der Backstreet Boys-Bühne

Im kommenden Jahr wartet in Moosburg auf alle Musikfans ein heißer Konzertsommer. Mit einem ganz besonderen Bühnen-Highlight!
„Mit der Original-Bühne der Backstreet Boys präsentieren wir im kommenden Sommer die größte Bühne, die je in Moosburg gestanden ist. Mehr geht nicht“, verkündet Veranstalter Thomas Semmler stolz. Was nicht nur für die musikbegeisterten Besucher, sondern auch für die auftretenden Top-Künstler ein ganz besonderes Highlight sein wird.
Worauf sich unter anderen auch die Erfolgsmusiker Seiler und Speer freuen, die gleich an zwei Abenden die Bühne beziehungsweise die Schlosswiese rocken werden. Ihr Konzert am 25. Juli ist bereits ausverkauft, für ihre Zusatzshow am 23. Juli gibt es allerdings noch einige Karten!
Und auch für die legendären Electric Callboy am 24. Juli können noch Tickets ergattert werden. Allerdings sollte sich das Christkind beeilen, denn der Ansturm auf die Karten für die Konzerthighlights ist groß! PS: Demnächst lüften wir das Geheimnis um einen weiteren Top-Act im Moosburg-Event-Sommer 2026!
Sämtliche Informationen rund um die Konzerte und Karten gibt es in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und auf www.semtainment.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.