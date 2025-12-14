Vorteilswelt
Als missmutige Kuh

Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“

Society International
14.12.2025 15:41

Die türkisch-deutsche Komikerin Meltem Kaptan hat die ProSieben-Show „The Masked Singer“ gewonnen (siehe Video oben). Sie war im Kostüm einer missmutigen Kuh namens „Muuhnika“ aufgetreten.  „Was für eine Reise, Leute, unglaublich“, sagte die 45-Jährige.

Die Show habe sie dem Gesang wieder nähergebracht, die Komikerin sang eigenen Angaben nach zuletzt vor 22 Jahren. Laut der Jury hat Kaptan ihre Leistung von Woche zu Woche gesteigert, Jurorin Verena Pooth hatte schon früh auf die Comedienne unter der Maske getippt: „Ich seh‘ sie schon richtig vor mir.“

Kaptan setzte sich im Finale der 12. Staffel gegen zwei verbliebene Konkurrenten und eine Konkurrentin durch: Sänger Pietro Lombardi im Ravioli-Kostüm, Schauspieler Wayne Carpendale als Affe „King“, und Podcasterin und Moderatorin Amira Aly als Ei. „Meltem hat verdient gewonnen, sie hat das Kostüm super gefühlt“, zeigte sich Lombardi (33), der den zweiten Platz erreichte, als fairer Verlierer. Insgesamt waren in der Sendung neun Prominente angetreten, darunter auch Barbara Becker als Smiley.

Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel(Bild: glomex)

Kaptan erhielt die meisten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer, durfte danach ihre Maske ablegen. In der Liveshow „The Masked Singer“ treten Promis als Sängerinnen und Sänger auf, wegen ihrer aufwendigen Kostüme sind sie aber selbst nicht zu erkennen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Enttarnt wird, wer zu wenige Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer bekommt oder am Ende des Finales gewinnt.

Lesen Sie auch:
Pokal für den Panda
Sängerin Loi siegte bei „The Masked Singer“
22.12.2024

Meltem Kaptan ist auch als Moderatorin und Schauspielerin tätig, für ihre Rolle in „Rabiye Kurnaz vs. George Bush“ wurde sie mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet. „Es ist unglaublich, ich hätte das nie gedacht“, sagte die 45-Jährige zu ihrem Sieg.

