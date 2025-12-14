Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“

Kaptan erhielt die meisten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer, durfte danach ihre Maske ablegen. In der Liveshow „The Masked Singer“ treten Promis als Sängerinnen und Sänger auf, wegen ihrer aufwendigen Kostüme sind sie aber selbst nicht zu erkennen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Enttarnt wird, wer zu wenige Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer bekommt oder am Ende des Finales gewinnt.