Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote

Video: Mutiger Passant ringt Angreifer nieder

Die Fernsehsender Sky und ABC zeigten Bilder von Menschen, die am Boden lagen. Auf der Plattform X kursierten Videos, in denen zu sehen ist, wie Menschen am Strand und in einem nahe gelegenen Park auseinanderliefen, während Schüsse und Polizeisirenen zu hören waren. Ein Video zeigte einen schwarz gekleideten Mann, der mit einer großen Waffe feuerte, bevor er von einem Mann in einem weißen T-Shirt zu Boden gerissen wurde, der ihm die Waffe abnahm. Australiens Premier Anthony Albanese sprach von einem „schockierenden und beunruhigenden“ Vorfall: Rettungskräfte seien vor Ort und „kämpfen darum, Leben zu retten“.