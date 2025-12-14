Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Bei einem Anschlag auf eine jüdische Festveranstaltung am weltberühmten Strand Bondi Beach im australischen Sydney sind laut Polizei mindestens zehn Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Zwei Verdächtige konnten festgenommen werden, wie die Polizei des Bundesstaats New South Wales am Sonntag im Onlinedienst X mitteilte.
Einem Bericht des „Sydney Morning Herald“ zufolge wurde mindestens ein mutmaßlicher Angreifer von Schüssen der Polizei getroffen. Dieser soll wenig später auch verstorben sein. Die Polizei wies alle Menschen in der näheren Umgebung an, sich in Sicherheit zu begeben. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten chaotische Szenen. Rettungskräfte kämpften um das Leben von blutverschmierten Opfern. Ein Augenzeuge wurde vom „Sydney Morning Herald“ mit den Worten zitiert: „Ich habe mindestens zehn Menschen am Boden und überall Blut gesehen.“
Video: Mutiger Passant ringt Angreifer nieder
Die Fernsehsender Sky und ABC zeigten Bilder von Menschen, die am Boden lagen. Auf der Plattform X kursierten Videos, in denen zu sehen ist, wie Menschen am Strand und in einem nahe gelegenen Park auseinanderliefen, während Schüsse und Polizeisirenen zu hören waren. Ein Video zeigte einen schwarz gekleideten Mann, der mit einer großen Waffe feuerte, bevor er von einem Mann in einem weißen T-Shirt zu Boden gerissen wurde, der ihm die Waffe abnahm. Australiens Premier Anthony Albanese sprach von einem „schockierenden und beunruhigenden“ Vorfall: Rettungskräfte seien vor Ort und „kämpfen darum, Leben zu retten“.
An diesem Sonntag beginnt das achttägige, jüdische Lichterfest (Chanukka). „Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung“, schrieb die jüdische Organisation Australian Jewish Association auf X. „Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde.“
Israels Präsident: „Herz der gesamten Nation“ getroffen
Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog sprach von einem Anschlag auf die jüdische Gemeinde. „In genau diesen Momenten sind unsere Schwestern und Brüder in Sydney, Australien, von abscheulichen Terroristen angegriffen worden – bei einem äußerst grausamen Angriff auf Juden, die sich versammelt hatten, um am Bondi Beach die erste Chanukka-Kerze zu entzünden“, sagte Herzog nach Angaben seines Büros in Jerusalem.
„Unsere Herzen sind bei ihnen“, sagte Herzog. „Das Herz der gesamten Nation Israel setzt in diesem Augenblick einen Schlag aus, während wir für die Genesung der Verletzten beten, für sie beten und für jene beten, die ihr Leben verloren haben.“ Der Präsident sagte weiter: „Wir wiederholen unsere Warnungen immer wieder gegenüber der australischen Regierung, um Maßnahmen einzufordern und gegen die enorme Welle des Antisemitismus zu kämpfen, die die australische Gesellschaft heimsucht.“
Bondi Beach im Osten von Sydney ist einer der berühmtesten Strände Australiens, an dem sich am Wochenende besonders viele einheimische Surfer und Badegäste sowie Touristen tummeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.