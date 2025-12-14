Adventfeier hoch über dem Kärntner Nebelmeer!

Über dem Nebel, dem Himmel so nah: Hunderte Krone-Bergfreunde feierten am Dobratsch gemeinsam den dritten Advent – still, bewegt und voller Zusammenhalt.
Es ist diese besondere Mischung aus Bewegung, Gemeinschaft und Besinnlichkeit, die die Adventwanderungen der „Bergkrone“, Bergrettung Kärnten und Kirche seit vielen Jahren so einzigartig macht. Und auch am 3. Adventsonntag folgten wieder zahlreiche Kärntner, Osttiroler und Steirer dem Ruf in die Berge. Ob jung oder alt, geübter Berggeher oder stiller Genießer – sie alle einte ein Gedanke: gemeinsam innehalten, bevor das Weihnachtsfest näher rückt.
Neben der Deutschen Kirche am Gipfel fand Bergseelsorger Roland Stadler einmal mehr die leisen, aber treffenden Worte. Worte über Dankbarkeit und Zusammenhalt. Momente, in denen man spürt, wie klein der Einzelne ist – und wie stark eine Gemeinschaft sein kann.
Für die Sicherheit der Teilnehmer sorgten am Dobratsch Bergretter der Ortsstelle Villach. Männer und Frauen, die sonst ausrücken, wenn andere in Not geraten – verlässlich, ehrenamtlich, oft im Verborgenen.
Umso wichtiger ist es, gerade jetzt auch an jene zu denken, die sonst helfen. Denn die Bergrettung Klagenfurt steht vor einer großen Herausforderung: Ein neues Einsatzfahrzeug wird dringend benötigt. Jeder Euro zählt. Mit einer kleinen Spende kann jeder von uns ein Stück jener Kameradschaft zurückgeben, die die Bergrettung seit Jahrzehnten lebt – bei jedem Wetter, zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Österreichischer Bergrettungsdienst Kärnten
IBAN: AT68 1700 0001 5006 0109
Verwendungszweck: Spende KFZ Klagenfurt.
Der Abschluss der heurigen Adventwanderungen folgt am 4. Adventsonntag an einem ganz besonderen Ort: am Monte Lussari bei Tarvis (I). Um 11 Uhr findet am Gipfel eine Andacht statt, ehe es um 12 Uhr zur Heiligen Messe in die Marienwallfahrtskirche geht. Zelebrant ist Monsignore Engelbert Guggenberger.
Ein leiser, aber kraftvoller Ausklang, der zeigt, dass Höhenmeter oft mehr verändern als nur den Standort.
