Adventfeier hoch über dem Kärntner Nebelmeer!

Umso wichtiger ist es, gerade jetzt auch an jene zu denken, die sonst helfen. Denn die Bergrettung Klagenfurt steht vor einer großen Herausforderung: Ein neues Einsatzfahrzeug wird dringend benötigt. Jeder Euro zählt. Mit einer kleinen Spende kann jeder von uns ein Stück jener Kameradschaft zurückgeben, die die Bergrettung seit Jahrzehnten lebt – bei jedem Wetter, zu jeder Tages- und Nachtzeit.