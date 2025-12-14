Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten

„Waffenstillstand entlang der Frontlinien fair“

Ein Waffenstillstand entlang der aktuellen Frontlinien sei eine faire Option. Die russische Forderung nach einem Abzug ukrainischer Truppen aus Teilen der östlichen Regionen Donezk und Luhansk sei hingegen unfair. Die territoriale Frage sei weiterhin ungelöst und heikel. Auch der Kriegsgegner muss laut Selenskyj zu Kompromissen bereit sein. Danach sieht es momentan aber nicht aus. Russland lehne Änderungen an den Punkten zu Gebietsfragen ab, sagte etwa Juri Uschakow, außenpolitischer Berater des russischen Machthabers Wladimir Putin. „Die Frage der Gebiete wurde insgesamt in Moskau aktiv diskutiert. Die Amerikaner kennen nicht nur unsere Position, sondern verstehen sie auch.“