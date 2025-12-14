Advent, Neugier: Starker Start für neue Strecke

Viele machten sich zum Betriebsstart der Koralmbahn auf die Reise in die jeweils andere Landeshauptstadt, waren von der Fahrt begeistert. Auch der Adventzauber lockte viele an.
Die Tickets für die ersten regulären Fahrten der Koralmbahn am dritten Adventsonntag waren bekanntlich bald vergriffen. Und das sah man auch schon am frühen Vormittag: wahre Menschenmassen stiegen aus den vollen Abteilen der Railjets, der Klagenfurter Hauptbahnhof war so voll wie sonst nur in den Stoßzeiten unter der Woche.
Zu Fuß in Richtung Innenstadt
Während im Bahnhof alles geordnet ablief, ergab sich ein erstes Nadelöhr dann jedoch beim Umstieg auf die Busse: Unzählige versammeln sich bei der Haltestelle, versuchten, von den Buslenkern Informationen zum Fahrplan zu ergattern. Der Großteil machte sich aber zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt.
Auch wenn sie sonst weitere Strecken mit Auto oder Flugzeug bestreitet, bestieg die Grazerin Brigitte Schabelreiter (61) den Railjet und machte sich auf den Weg in den Süden: „Ich bin ja sonst keine Bahnfahrerin, aber die Reise war überraschend nett. Und die hohe Geschwindigkeit merkt man während der Fahrt gar nicht.“
Brigitte Schabelreiter
Graz
Bild: Evelyn Hronek
Wenn der eigene Ehrentag mit einem historischen Ereignis zusammenfällt, gehört das zelebriert. Daher buchte der Grazer Werner Klug (58) fast einen ganzen Waggon: „Wir sind mit einer Gruppe von fast 30 Leuten nach Kärnten angereist, um meinen Geburtstag am Klagenfurter Christkindlmarkt zu feiern. Und dort war die Stimmung toll.“
Werner Klug
Graz
Bild: Evelyn Hronek
Der Weg von der steirischen Marktgemeinde Frauental an der Laßnitz zur Koralmbahn ist nicht besonders lange – diesen Umstand nutzte Anita Ruhri (56) für einen flotten Sonntagsausflug: „Der Start der Koralmbahn ist etwas Besonderes, daher haben wir das Angebot für einen Ausflug mit meiner kleinen Enkelin genutzt.“
Anita Ruhri
Frauental
Bild: Evelyn Hronek
Wenn man sich bei den Reisenden aus Graz umhörte, hatten sich die meisten aus Neugier in den Zug gesetzt. Verständlich, wenn man bedenkt, dass dies die erste neue Bahnverbindung seit über 100 Jahren ist. Zusätzlich lockte der Klagenfurter Christkindlmarkt.
Kabarettisten und Apothekerinnen
Und in der Gegenrichtung lockte auch der Weihnachtszauber, andere, wie der Kabarettist Christian Hölbling, besuchten ihre alte Heimat. „Er möchte das Highlight erleben, und ich werde mitgeschleppt“, lacht seine Begleitung Maria Weichesmüller, ebenfalls Kabarettistin. Selbst aus Oberkärnten gab es Bahnreisende – eine Gruppe von acht Apothekerinnen aus Greifenburg: „Wir sind ganz begeistert, wie schnell das war. Das ist einfach super.“
Und, werden die Menschen die Reise auch öfter unternehmen? „Na ja, vielleicht unter der Woche, aber nur mit Frühbucherrabatt“, erzählen uns einige. „Weil billig ist es nicht, wenn man spontan fahren will.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.