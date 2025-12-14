Vorteilswelt
Züge waren voll

Advent, Neugier: Starker Start für neue Strecke

Kärnten
14.12.2025 17:05
So voll ist es sonst nur zu Stoßzeiten am Bahnhof.
So voll ist es sonst nur zu Stoßzeiten am Bahnhof.(Bild: Evelyn Hronek)

Viele machten sich zum Betriebsstart der Koralmbahn auf die Reise in die jeweils andere Landeshauptstadt, waren von der Fahrt begeistert. Auch der Adventzauber lockte viele an. 

Die Tickets für die ersten regulären Fahrten der Koralmbahn am dritten Adventsonntag waren bekanntlich bald vergriffen. Und das sah man auch schon am frühen Vormittag: wahre Menschenmassen stiegen aus den vollen Abteilen der Railjets, der Klagenfurter Hauptbahnhof war so voll wie sonst nur in den Stoßzeiten unter der Woche.

Zu Fuß in Richtung Innenstadt
Während im Bahnhof alles geordnet ablief, ergab sich ein erstes Nadelöhr dann jedoch beim Umstieg auf die Busse: Unzählige versammeln sich bei der Haltestelle, versuchten, von den Buslenkern Informationen zum Fahrplan zu ergattern. Der Großteil machte sich aber zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt.

Auch wenn sie sonst weitere Strecken mit Auto oder Flugzeug bestreitet, bestieg die Grazerin Brigitte Schabelreiter (61) den Railjet und machte sich auf den Weg in den Süden: „Ich bin ja sonst keine Bahnfahrerin, aber die Reise war überraschend nett. Und die hohe Geschwindigkeit merkt man während der Fahrt gar nicht.“

Brigitte Schabelreiter

Graz

Bild: Evelyn Hronek

Wenn der eigene Ehrentag mit einem historischen Ereignis zusammenfällt, gehört das zelebriert. Daher buchte der Grazer Werner Klug (58) fast einen ganzen Waggon: „Wir sind mit einer Gruppe von fast 30 Leuten nach Kärnten angereist, um meinen Geburtstag am Klagenfurter Christkindlmarkt zu feiern. Und dort war die Stimmung toll.“

Werner Klug

Graz

Bild: Evelyn Hronek

Der Weg von der steirischen Marktgemeinde Frauental an der Laßnitz zur Koralmbahn ist nicht besonders lange – diesen Umstand nutzte Anita Ruhri (56) für einen flotten Sonntagsausflug: „Der Start der Koralmbahn ist etwas Besonderes, daher haben wir das Angebot für einen Ausflug mit meiner kleinen Enkelin genutzt.“

Anita Ruhri

Frauental

Bild: Evelyn Hronek

Wenn man sich bei den Reisenden aus Graz umhörte, hatten sich die meisten aus Neugier in den Zug gesetzt. Verständlich, wenn man bedenkt, dass dies die erste neue Bahnverbindung seit über 100 Jahren ist. Zusätzlich lockte der Klagenfurter Christkindlmarkt.

Geburtstagskind Werner Klug und seine Gruppe am Klagenfurter Christkindlmarkt.
Geburtstagskind Werner Klug und seine Gruppe am Klagenfurter Christkindlmarkt.(Bild: Evelyn Hronek)
Das Team der Greifenburger Apotheke besuchte mit der Bahn eine alte Kollegin in Graz.
Das Team der Greifenburger Apotheke besuchte mit der Bahn eine alte Kollegin in Graz.(Bild: Christian Jauschowetz)
Wie viele andere nutzten auch die Kabarettisten Maria Weichesmüller und Christian Hölbling den ...
Wie viele andere nutzten auch die Kabarettisten Maria Weichesmüller und Christian Hölbling den ersten Betriebstag(Bild: Christian Jauschowetz)

Kabarettisten und Apothekerinnen
Und in der Gegenrichtung lockte auch der Weihnachtszauber, andere, wie der Kabarettist Christian Hölbling, besuchten ihre alte Heimat. „Er möchte das Highlight erleben, und ich werde mitgeschleppt“, lacht seine Begleitung Maria Weichesmüller, ebenfalls Kabarettistin. Selbst aus Oberkärnten gab es Bahnreisende – eine Gruppe von acht Apothekerinnen aus Greifenburg: „Wir sind ganz begeistert, wie schnell das war. Das ist einfach super.“

Und, werden die Menschen die Reise auch öfter unternehmen? „Na ja, vielleicht unter der Woche, aber nur mit Frühbucherrabatt“, erzählen uns einige. „Weil billig ist es nicht, wenn man spontan fahren will.“

Kärnten

Folgen Sie uns auf