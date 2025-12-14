Salzburg-Coach: „Leben selbst schwer gemacht!“

Kai Hesse (Salzburg-Trainer): „Wir sind richtig gut ins Spiel gestartet, hatten viele Ballgewinne und haben den WAC damit unter Druck gesetzt. Wir hätten da schon das Spiel vorzeitig entscheiden müssen. Der Matchplan hat gepasst. Wir hatten danach eine Phase, in der wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben, mit unnötigen Ballverlusten. Das war vielleicht auch der Müdigkeit geschuldet. Die Siegermentalität gegen Ende des Spiels und die dadurch herausgespielten Chancen sprechen für die Mannschaft. Das heutige Spiel war ein Spiegelbild der Saison. Wir haben einfach viele junge Spieler, die eben auch Fehler machen. Wir werden uns jetzt bestens vorbereiten und wollen richtig gut ins Frühjahr starten.“