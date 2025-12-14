Salzburg-Coach: „Leben selbst schwer gemacht!“

Bull Salzburg geht allen Durchhängern zum Trotz als Tabellenführer in die Winterpause der Fußball-Bundesliga. Beim 2:1 (1:1) gegen den WAC am Sonntag avancierte Kerim Alajbegovic zum Matchwinner der Bullen. Dabei habe man sich das Leben selbst schwer gemacht, wie Letsch-Vertreter Kai Hesse bemängelt.
Kai Hesse (Salzburg-Trainer): „Wir sind richtig gut ins Spiel gestartet, hatten viele Ballgewinne und haben den WAC damit unter Druck gesetzt. Wir hätten da schon das Spiel vorzeitig entscheiden müssen. Der Matchplan hat gepasst. Wir hatten danach eine Phase, in der wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben, mit unnötigen Ballverlusten. Das war vielleicht auch der Müdigkeit geschuldet. Die Siegermentalität gegen Ende des Spiels und die dadurch herausgespielten Chancen sprechen für die Mannschaft. Das heutige Spiel war ein Spiegelbild der Saison. Wir haben einfach viele junge Spieler, die eben auch Fehler machen. Wir werden uns jetzt bestens vorbereiten und wollen richtig gut ins Frühjahr starten.“
Ismail Atalan (WAC-Trainer): „Wir haben die ersten zehn Minuten verschlafen, haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Aber trotzdem war es für mich eine ausgeglichene erste Halbzeit. Nach dem 1:1 war es ein ausgeglichenes Spiel. Unter dem Strich haben wir zu viele Fehler gemacht und dadurch Salzburg stark gemacht.“
