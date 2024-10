Elektriker avancierte im Derby zum Mann des Spiels

Damit hat ein Elektriker aus Salzburg am Freitagabend wohl auch nicht mehr gerechnet. Beim Derby in der Westliga zwischen St. Johann und Kuchl war nach etwa 70 Minuten das Flutlicht ausgefallen. Ein Funktionär rief beim Strom-Spezialisten an und bat ihn um Hilfe. Und dieser avancierte zum Mann des Spiels: Denn er rettete mit seinem Einsatz die Partie, die nach verstrichener Wartezeit kurz vor dem Abbruch stand.